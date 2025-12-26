澳大利亚商业库存季率q/q (Australia Business Inventories q/q)
|低级别
|-0.9%
|0.2%
|
0.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
澳大利亚商业库存季率q/q衡量的是与上一季度相比，在报告季度存储在零售商、批发商和制造商仓库中的所有商品的总量变化。
这个指标是根据澳大利亚统计局从15, 000家私营企业的调查数据计算得出的。调查范围包括根据澳大利亚和新西兰采用的标准行业分类，代表所有行业的公司。完整的报告版本提供了按行业、员工数量和领域划分等级的数据。这个指标根据季节进行调整。
该调查不包含员工少于20的企业（这些企业的数据基于购买和销售进行计算）。不包括微型的无雇员的企业。
批发库存很少被单独解释。经济学家经常把该指标与销售量结合起来考虑。通常，会估算销售与库存的比率。这个估算可能表明在不久的将来，产量将会增长或下降。例如，如果库存增长低于销售量的增长，那么就会出现产品短缺，可以预计未来生产的增长。相反，大规模的过度库存表明供应过剩，近期可能出现生产放缓。
生产对国内生产总值做出了重大贡献，这就是批发库存急剧增加或减少可能会间接影响澳元报价的原因。
最后值:
真实值
预测值
"澳大利亚商业库存季率q/q (Australia Business Inventories q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件