澳大利亚商业库存季率q/q衡量的是与上一季度相比，在报告季度存储在零售商、批发商和制造商仓库中的所有商品的总量变化。

这个指标是根据澳大利亚统计局从15, 000家私营企业的调查数据计算得出的。调查范围包括根据澳大利亚和新西兰采用的标准行业分类，代表所有行业的公司。完整的报告版本提供了按行业、员工数量和领域划分等级的数据。这个指标根据季节进行调整。

该调查不包含员工少于20的企业（这些企业的数据基于购买和销售进行计算）。不包括微型的无雇员的企业。

批发库存很少被单独解释。经济学家经常把该指标与销售量结合起来考虑。通常，会估算销售与库存的比率。这个估算可能表明在不久的将来，产量将会增长或下降。例如，如果库存增长低于销售量的增长，那么就会出现产品短缺，可以预计未来生产的增长。相反，大规模的过度库存表明供应过剩，近期可能出现生产放缓。

生产对国内生产总值做出了重大贡献，这就是批发库存急剧增加或减少可能会间接影响澳元报价的原因。

最后值: