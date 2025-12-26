经济日历部分

日本S&P全球服务业采购经理人指数(PMI) (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))

国家：
日本
JPY, 日元
源：
S&P全球 (S&P Global)
部门：
业务
中级别 53.2 52.7
53.1
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
52.7
53.2
下次发布 实际值 预测值
以前
Markit服务业采购经理人指数(PMI)反映了日本服务业的商业环境。这个指标基于对服务业企业管理人在销售额、工业订单数、就业和预测方面的调查每月计算而成。这是衡量大型企业对国家经济发展信任度的关键指标之一。

Markit采购经理人指数(PMI)调查选择了代表每个国家主要行业并适当反映商业状况的公司。调查数据直接从5000多名采购人员和其他高管获得。这些调查被认为能比其他经济指标更早地提供有关商业环境变化的信息。此外很容易与其他国家进行比较，因为在所有要调查的国家/地区，对同一项目都会提出同样的问题。

该指数反映了新订单、就业和价格的变化，是经济趋势的领先指标。

高于预期的指数值应被视为对JPY有利/看涨，而低于预期的指数值应被视为对JPY不利/看跌。

最后值:

真实值

预测值

"日本S&P全球服务业采购经理人指数(PMI) (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
53.2
52.7
53.1
10月 2025
53.1
52.5
53.3
9月 2025
53.3
52.6
53.1
8月 2025
53.1
52.5
53.6
7月 2025
53.6
52.3
51.7
6月 2025
51.7
51.8
51.0
5月 2025
51.0
52.3
52.4
4月 2025
52.4
52.4
50.0
3月 2025
50.0
52.4
53.7
2月 2025
53.7
52.4
53.0
1月 2025
53.0
52.1
50.9
12月 2024
50.9
52.2
50.5
11月 2024
50.5
52.6
49.7
10月 2024
49.7
53.0
53.1
9月 2024
53.1
53.4
53.7
8月 2024
53.7
53.3
53.7
7月 2024
53.7
52.7
49.4
6月 2024
49.4
53.4
53.8
5月 2024
53.8
53.1
54.3
4月 2024
54.3
52.9
54.1
3月 2024
54.1
52.5
50.6
2月 2024
50.6
51.1
53.1
1月 2024
53.1
51.7
51.5
12月 2023
51.5
52.0
52.0
12月 2023 序言。
52.0
52.7
53.7
11月 2023
53.7
51.7
51.7
11月 2023 序言。
51.7
50.8
50.5
10月 2023
50.5
51.1
51.1
10月 2023 序言。
51.1
53.6
53.8
9月 2023
53.8
53.3
53.3
9月 2023 序言。
53.3
54.3
54.3
8月 2023
54.3
54.3
54.3
8月 2023 序言。
54.3
53.9
53.8
7月 2023
53.8
53.9
53.9
7月 2023 序言。
53.9
54.1
54.0
6月 2023
54.0
54.2
54.2
6月 2023 序言。
54.2
56.2
55.9
5月 2023
55.9
56.3
56.3
5月 2023 序言。
56.3
55.2
55.4
4月 2023
55.4
54.9
54.9
4月 2023 序言。
54.9
54.6
55.0
3月 2023
55.0
54.2
54.2
3月 2023 序言。
54.2
53.8
54.0
2月 2023
54.0
53.6
53.6
2月 2023 序言。
53.6
51.5
50.7
1月 2023
50.7
52.4
52.4
1月 2023 序言。
52.4
51.4
51.1
12月 2022
51.1
51.7
51.7
12月 2022 序言。
51.7
51.1
50.3
11月 2022
50.3
50.0
50.0
1234
