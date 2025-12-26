Markit服务业采购经理人指数(PMI)反映了日本服务业的商业环境。这个指标基于对服务业企业管理人在销售额、工业订单数、就业和预测方面的调查每月计算而成。这是衡量大型企业对国家经济发展信任度的关键指标之一。

Markit采购经理人指数(PMI)调查选择了代表每个国家主要行业并适当反映商业状况的公司。调查数据直接从5000多名采购人员和其他高管获得。这些调查被认为能比其他经济指标更早地提供有关商业环境变化的信息。此外很容易与其他国家进行比较，因为在所有要调查的国家/地区，对同一项目都会提出同样的问题。

该指数反映了新订单、就业和价格的变化，是经济趋势的领先指标。

高于预期的指数值应被视为对JPY有利/看涨，而低于预期的指数值应被视为对JPY不利/看跌。

最后值: