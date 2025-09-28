TakvimBölümler

Meksika Mali Denge (Mexico Fiscal Balance)

Ülke:
Meksika
MXN, Meksika pezosu
Kaynak:
Maliye ve Kamu Kredi Sekreteryası (Secretariat of Finance and Public Credit)
Sektör:
Ticaret
Düşük Mex$​-101.427 B Mex$​-0.900 B
Mex$​-192.290 B
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Mex$​-0.900 B
Mex$​-101.427 B
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Mali Denge, mali kaynakların Meksika hükümeti veya kamu sektörü tarafından kullanımını yansıtır. Mali Denge, söz konusu dönemdeki gelir ve gider arasındaki fark olarak hesaplanır. Gelirler harcamaları aştığında, bütçe fazlası meydana gelir. Aksi halde bir ticaret açığı vardır. Sıfırın üzerindeki Mali Denge değerleri Meksika pezosu fiyatları için olumlu olarak görülmektedir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Meksika Mali Denge (Mexico Fiscal Balance)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
Mex$​-101.427 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-192.290 B
Haz 2025
Mex$​-194.280 B
Mex$​-33.901 B
Mex$​-116.187 B
May 2025
Mex$​-117.904 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​10.125 B
Nis 2025
Mex$​0.293 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-23.277 B
Mar 2025
Mex$​-24.596 B
Mex$​-63.005 B
Mex$​-96.759 B
Şub 2025
Mex$​-95.310 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-18.919 B
Oca 2025
Mex$​-19.419 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-618.561 B
Ara 2024
Mex$​-618.561 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-105.953 B
Kas 2024
Mex$​-110.231 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​37.641 B
Eki 2024
Mex$​37.657 B
Mex$​-24.390 B
Mex$​-160.170 B
Eyl 2024
Mex$​-161.085 B
Mex$​-56.146 B
Mex$​-3.706 B
Ağu 2024
Mex$​-4.393 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-136.686 B
Tem 2024
Mex$​-137.208 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-166.619 B
Haz 2024
Mex$​-166.735 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-174.885 B
May 2024
Mex$​-174.071 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​99.265 B
Nis 2024
Mex$​102.953 B
Mex$​24.267 B
Mex$​-37.171 B
Mar 2024
Mex$​-37.219 B
Mex$​-62.357 B
Mex$​-263.552 B
Şub 2024
Mex$​-263.064 B
Mex$​-53.162 B
Mex$​-136.610 B
Oca 2024
Mex$​-159.136 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-291.232 B
Ara 2023
Mex$​-291.232 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-87.084 B
Kas 2023
Mex$​-87.776 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-29.285 B
Eki 2023
Mex$​-29.577 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-132.514 B
Eyl 2023
Mex$​-132.563 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-39.150 B
Ağu 2023
Mex$​-38.944 B
Mex$​-60.593 B
Mex$​-78.106 B
Tem 2023
Mex$​-77.562 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-258.114 B
Haz 2023
Mex$​-258.046 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-104.727 B
May 2023
Mex$​-104.275 B
Mex$​18.183 B
Mex$​58.647 B
Nis 2023
Mex$​58.630 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​7.223 B
Mar 2023
Mex$​6.992 B
Mex$​79.075 B
Mex$​-74.282 B
Şub 2023
Mex$​-74.370 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-31.125 B
Oca 2023
Mex$​-33.517 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-456.328 B
Ara 2022
Mex$​-456.328 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-122.653 B
Kas 2022
Mex$​-154.834 B
Mex$​0.204 B
Mex$​-59.990 B
Eki 2022
Mex$​-59.990 B
Mex$​0.204 B
Mex$​-111.252 B
Eyl 2022
Mex$​-111.252 B
Mex$​-13.253 B
Mex$​-30.880 B
Ağu 2022
Mex$​-30.880 B
Mex$​-22.532 B
Mex$​-49.342 B
Tem 2022
Mex$​-49.342 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-146.393 B
Haz 2022
Mex$​-146.393 B
Mex$​-0.900 B
Mex$​-45.415 B
May 2022
Mex$​-45.415 B
Mex$​-77.628 B
Mex$​53.438 B
Nis 2022
Mex$​53.438 B
Mex$​-28.854 B
Mex$​103.929 B
Mar 2022
Mex$​103.929 B
Mex$​-34.098 B
Mex$​-111.571 B
Şub 2022
Mex$​-111.571 B
Mex$​-2.119 B
Mex$​-58.837 B
Oca 2022
Mex$​-58.837 B
Mex$​-183.757 B
Mex$​-308.053 B
Ara 2021
Mex$​-308.053 B
Mex$​-153.859 B
Mex$​-98.701 B
Kas 2021
Mex$​-98.701 B
Mex$​-77.755 B
Mex$​10.978 B
Eki 2021
Mex$​10.978 B
Mex$​-13.284 B
Mex$​-99.578 B
Eyl 2021
Mex$​-99.578 B
Mex$​-7.387 B
Mex$​-19.758 B
Ağu 2021
Mex$​-19.758 B
Mex$​17.729 B
Mex$​-11.480 B
Tem 2021
Mex$​-11.480 B
Mex$​-81.512 B
Mex$​-118.465 B
Haz 2021
Mex$​-118.465 B
Mex$​-131.989 B
Mex$​-3.076 B
1234
