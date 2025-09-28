Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (Yıllık), söz konusu çeyrekteki euro bölgesinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplam değerinin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişimini yansıtır. Hesaplama, ara imalatta kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatlarını içermez. Veriler mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Euro bölgesinin GSYİH'sı, Üye Ülkelerin ayrı ayrı GSYİH'larına dayalı olarak hesaplanır.

Harcamaya dayalı GSYİH hesaplama formülü genellikle aşağıdaki bileşenlerin toplamına benzerdir:

Kişisel tüketim harcamaları

Brüt sermaye yatırımı (özel şirketlere yatırım, örneğin ekipman)

Devlet harcamaları (hem tüketim hem de yatırım)

Net İhracat hacmi (ihracat hacmi eksi ithalat hacmi. Değer negatif olabilir)

Hesaplama için euro bölgesi ülkelerinin ulusal özetlerinde bulunan en önemli istatistiksel veri kaynakları şunlardır:

Satışlar ve ciro, satın almalar, stoklar, çalışan ücretleri ve istihdam, üretim endeksleri ve perakende satışlar hakkında veri sağlayan kısa vadeli iş anketleri

Hanehalklarının mal ve hizmetlere ilişkin gelir ve harcamaları hakkında veri sağlayan anketler

Fiyat istatistikleri (TÜFE, ÜFE, ithalat ve ihracat fiyat endeksleri, İnşaat Maliyeti Endeksi)

Dış ticaret istatistikleri

İdari kaynaklardan elde edilen veriler (devlet gelir ve giderleri, finansal tablolar, vergi beyannameleri, inşaat onayları, istihdam verileri vb.).

GSYİH, euro bölgesinin ekonomik sağlığının temel göstergesidir. Göstergenin artışı, ekonomide büyümeye ve nüfusun refahında artışa işaret eder. Dolayısıyla GSYİH artışının euro fiyatları üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.

