İnşaat Sözleşmeleri (Aylık), Yeni Zelanda yetkili makamları tarafından, 5000$ ve daha yüksek fiyatlı konut ve konut dışı binaların inşaatına ilişkin, verilen izinler hakkındaki özet verileri yansıtır. Gösterge, bir önceki aydan söz konusu aya olan değişimi gösterir. Hesaplama, mal ve hizmet vergilerini açıklar, ancak enflasyona göre ayarlanmaz.

İnşaat İzinleri hakkındaki veriler, ülke ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir, bu nedenle inşaat sözleşmeleri de ayrıca inşaat sektörü faaliyetinin öncü göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Son değerler: