Ekonomik Takvim
Yeni Zelanda İnşaat Onayları (Aylık) (New Zealand Building Consents m/m)
|Düşük
|5.4%
|9.9%
|
-6.0%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-0.2%
|
5.4%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İnşaat Sözleşmeleri (Aylık), Yeni Zelanda yetkili makamları tarafından, 5000$ ve daha yüksek fiyatlı konut ve konut dışı binaların inşaatına ilişkin, verilen izinler hakkındaki özet verileri yansıtır. Gösterge, bir önceki aydan söz konusu aya olan değişimi gösterir. Hesaplama, mal ve hizmet vergilerini açıklar, ancak enflasyona göre ayarlanmaz.
İnşaat İzinleri hakkındaki veriler, ülke ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir, bu nedenle inşaat sözleşmeleri de ayrıca inşaat sektörü faaliyetinin öncü göstergesi olarak kabul edilmektedir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Yeni Zelanda İnşaat Onayları (Aylık) (New Zealand Building Consents m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
