Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ulusal hesaplara göre dayalı olarak çeyreklik ve yıllık olarak hesaplanır. Hesaplamalar, Almanya'daki ekonomik faaliyetlerin türüne göre ayrılmış bir iç konsepte dayanır.

Mali dairelerden ve vergi dairelerinden, Federal İş Kurumundan, büyük şirketlerden vb. alınan veriler gibi ilgili rapor açıklama tarihinde mevcut olan diğer uygulanabilir ekonomik istatistiksel anketlere ek olarak, ulusal hesaplar da GSYİH hesaplamasına dahil edilir. Ulusal hesaplar, hem kaynak açısından, yani sanayinin ve hizmet sağlayıcıların vergi sonrası brüt katma değeri açısından, hem de tüketim açısından, yani tüketici harcamaları, yatırımlar ve net ihracat hacmi (ihracat hacmi eksi ithalat hacmi) açısından tanımlanır. Her iki bileşen de birbirlerine göre ayarlanır ve sonuç, yayınlanan GSYİH değeridir.

Ulusal hesapların ve dolayısıyla GSYİH'nın değerleri fiyat bazında ayarlanabilir, bu, bir önceki yılın fiyat bazında yıllık olarak yapılır. Bu amaçla, yıllık sonuçlar bir önceki yılın ortalama fiyatları üzerinden değerlendirilir ve daha sonra zincirleme yoluyla karşılaştırılabilir zaman serileri elde edilir. Almanya'da çeyreklik GSYİH hesaplamaları için yıllık örtüşme yöntemi kullanır ve dolayısıyla çeyreklik sonuçlar yıllık sonuçlarla bağlantılıdır. Mevsimsel ve takvime bağlı dalgalanmalar, bir yandan Census X-12-ARIMA yöntemi, diğer yandan Berlin BV 4.1 yöntemi kullanılarak hesaplanır ve yayınlanır.

Bu rakamlar hem Avrupa içinde hem de uluslararası karşılaştırma için uygundur. Sonuçların sürekliliği, 1970'den 1991'e kadar Batı Almanya için ve 1991'den beri de tüm Almanya için korunmuştur.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (Yıllık), söz konusu çeyreğin parasal değerlerinin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişimini yansıtır. Rakamlar sadece fiyat bazında ayarlanmıştır. GSYİH artışı euro fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler: