Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) (Germany Import Price Index y/y)

Ülke:
Almanya
EUR, Euro
Kaynak:
Almanya Federal İstatistik Bürosu (Federal Statistical Office of Germany)
Sektör:
Fiyatlar
Düşük -1.4% -0.1%
-1.4%
Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) hesaplanırken, fiyat listesinde belirtilen fiyatlar değil, ithalatçının Almanya sınırında ödediği euro cinsinden fiyatlar (dövizler geçerli döviz kurundan çevrilir) dikkate alınır. Dış ticarette bu fiyatlar için, fiyatların alındığı yeri de tanımlayan CIF (maliyet, sigorta, navlun) terimi kullanılır. İthalatçı için bu, bir yandan daha yüksek maliyetler, diğer yandan da daha az risk anlamına gelir. Fiyatlara gümrük vergileri veya vergiler gibi kamu ücretleri dahil değildir. İthalat fiyatları, yaklaşık 3.600 temsili fiyat için yaklaşık 4.900 raporlama noktasında toplanır.

Endeks, ithal malların temsili fiyatlarının değişimlerinin ağırlıklı ortalaması olarak tanımlanabilir. Seçilen mallar için endeks ağırlıkları, ilgili baz yılın dış ticaret istatistiklerinden, karşılık gelen ithalat değerleri dikkate alınarak belirlenir.

Ayrı fiyat serileri, baz yıla (= 100) göre standartlaştırılır. Uluslararası ticareti yapılan bazı mallar için de – örn. tahıllar ve metaller – uluslararası fiyatlar kullanılır. Ayrı fiyat serilerinin aylık değerlerinin yalnızca "saf" fiyat değişikliklerini yansıtmasını sağlamak adına ayarlamalar yapılır.

Endeks, Laspeyres formülü kullanılarak hesaplanır. Bu, mevcut baz yıla ait ağırlık rakamlarının, endeks yeni bir baz yıla çevrilene kadar değişmeden kalacağı anlamına gelir. Bir sonraki baz yıl 2030 olacaktır, şu anki ise 2020'dir.

İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık), söz konusu aydaki ithal edilen mal ve hizmetlerin fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Artan ithalat fiyatları, ticaret aktivitesinin göstergesidir ve ayrıca tüketici enflasyonunun da öncü göstergesidir.

Uluslararası rekabet karşısında ekonomik dayanıklılığın bir göstergesi olan ticaret hadlerini hesaplamak adına ihracat ve ithalat fiyat endeksleri kullanılır. İthalat fiyatları ihracat fiyatlarına göre düşerse, ticaret hadleri iyileşir. Bu, ekonomi için olumlu olarak görülür ve para birimi üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. Öte yandan, artan ithalat fiyatları da enflasyonu artırır ve bu da kısa vadede para birimini olumlu olarak etkileyebilir.

"Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) (Germany Import Price Index y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
-1.4%
-0.1%
-1.4%
Haz 2025
-1.4%
-0.4%
-1.1%
May 2025
-1.1%
-2.3%
-0.4%
Nis 2025
-0.4%
1.2%
2.1%
Mar 2025
2.1%
3.7%
3.6%
Şub 2025
3.6%
4.2%
3.1%
Oca 2025
3.1%
3.4%
2.0%
Ara 2024
2.0%
1.7%
0.6%
Kas 2024
0.6%
-1.3%
-0.8%
Eki 2024
-0.8%
-8.1%
-1.3%
Eyl 2024
-1.3%
-9.0%
0.2%
Ağu 2024
0.2%
-10.0%
0.9%
Tem 2024
0.9%
-10.3%
0.7%
Haz 2024
0.7%
-9.2%
-0.4%
May 2024
-0.4%
-7.9%
-1.7%
Nis 2024
-1.7%
-7.3%
-3.6%
Mar 2024
-3.6%
-7.3%
-4.9%
Şub 2024
-4.9%
-8.3%
-5.9%
Oca 2024
-5.9%
-13.0%
-7.0%
Ara 2023
-8.5%
-10.1%
-9.0%
Kas 2023
-9.0%
-35.1%
-13.0%
Eki 2023
-13.0%
-39.9%
-14.3%
Eyl 2023
-14.3%
24.8%
-16.4%
Ağu 2023
-16.4%
-14.8%
-13.2%
Tem 2023
-13.2%
-13.1%
-11.4%
Haz 2023
-11.4%
-14.7%
-9.1%
May 2023
-9.1%
-9.6%
-7.0%
Nis 2023
-7.0%
-9.2%
-3.8%
Mar 2023
-3.8%
-2.5%
2.8%
Şub 2023
2.8%
2.4%
6.6%
Oca 2023
6.6%
15.5%
12.6%
Ara 2022
12.6%
10.5%
14.5%
Kas 2022
14.5%
19.5%
23.5%
Eki 2022
23.5%
27.6%
29.8%
Eyl 2022
29.8%
30.7%
32.7%
Ağu 2022
32.7%
32.7%
28.9%
Tem 2022
28.9%
26.2%
29.9%
Haz 2022
29.9%
28.0%
30.6%
May 2022
30.6%
34.6%
31.7%
Nis 2022
31.7%
30.4%
31.2%
Mar 2022
31.2%
24.3%
26.3%
Şub 2022
26.3%
25.1%
26.9%
Oca 2022
26.9%
21.6%
24.0%
Ara 2021
24.0%
27.4%
24.7%
Kas 2021
24.7%
24.2%
21.7%
Eki 2021
21.7%
17.5%
17.7%
Eyl 2021
17.7%
18.8%
16.5%
Ağu 2021
16.5%
17.3%
15.0%
Tem 2021
15.0%
12.6%
12.9%
Haz 2021
12.9%
10.9%
11.8%
