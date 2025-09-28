TakvimBölümler

EIA Amerika Birleşik Devletleri Benzin Stoku Değişimi (EIA United States Gasoline Stocks Change)

Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Amerika Enerji Bilgisi İdaresi (U.S. Energy Information Administration)
İş
Enerji Bilgi İdaresi Başkanlığı (EIA) Benzinli Hisse Senedi Değişimi, ABD'deki haftalık benzin tüketimi dinamiklerinin ölçülmesine izin verir. Gösterge değişimi, yakın gelecekte ham petrol ihtiyacının tahmin edilmesine izin verir.

"EIA Amerika Birleşik Devletleri Benzin Stoku Değişimi (EIA United States Gasoline Stocks Change)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19 Eyl 2025
-1.081 M
-2.241 M
-2.347 M
12 Eyl 2025
-2.347 M
-0.072 M
1.458 M
5 Eyl 2025
1.458 M
-0.977 M
-3.795 M
29 Ağu 2025
-3.795 M
-1.705 M
-1.236 M
22 Ağu 2025
-1.236 M
-0.569 M
-2.720 M
15 Ağu 2025
-2.720 M
-0.005 M
-0.792 M
8 Ağu 2025
-0.792 M
0.303 M
-1.323 M
1 Ağu 2025
-1.323 M
0.588 M
-2.724 M
25 Tem 2025
-2.724 M
0.879 M
-1.738 M
18 Tem 2025
-1.738 M
1.451 M
3.399 M
11 Tem 2025
3.399 M
1.803 M
-2.658 M
4 Tem 2025
-2.658 M
2.278 M
4.188 M
27 Haz 2025
4.188 M
2.380 M
-2.075 M
20 Haz 2025
-2.075 M
0.846 M
0.209 M
13 Haz 2025
0.209 M
3.211 M
1.504 M
6 Haz 2025
1.504 M
0.791 M
5.219 M
30 May 2025
5.219 M
-0.943 M
-2.441 M
23 May 2025
-2.441 M
1.238 M
0.816 M
16 May 2025
0.816 M
-3.188 M
-1.022 M
9 May 2025
-1.022 M
-2.995 M
0.188 M
2 May 2025
0.188 M
-2.032 M
-4.003 M
25 Nis 2025
-4.003 M
-2.830 M
-4.476 M
18 Nis 2025
-4.476 M
0.378 M
-1.958 M
11 Nis 2025
-1.958 M
-2.806 M
-1.600 M
4 Nis 2025
-1.600 M
-0.525 M
-1.551 M
28 Mar 2025
-1.551 M
-1.691 M
-1.446 M
21 Mar 2025
-1.446 M
2.035 M
-0.527 M
14 Mar 2025
-0.527 M
-4.263 M
-5.737 M
7 Mar 2025
-5.737 M
-3.778 M
-1.433 M
28 Şub 2025
-1.433 M
-4.666 M
0.369 M
21 Şub 2025
0.369 M
-1.607 M
-0.151 M
14 Şub 2025
-0.151 M
-1.097 M
-3.035 M
7 Şub 2025
-3.035 M
1.061 M
2.233 M
31 Oca 2025
2.233 M
2.425 M
2.957 M
24 Oca 2025
2.957 M
1.986 M
2.332 M
17 Oca 2025
2.332 M
3.352 M
5.852 M
10 Oca 2025
5.852 M
2.262 M
6.330 M
3 Oca 2025
6.330 M
3.783 M
7.717 M
27 Ara 2024
7.717 M
0.358 M
1.630 M
20 Ara 2024
1.630 M
0.242 M
2.348 M
13 Ara 2024
2.348 M
0.218 M
5.086 M
6 Ara 2024
5.086 M
-0.316 M
2.362 M
29 Kas 2024
2.362 M
-0.259 M
3.314 M
22 Kas 2024
3.314 M
-0.837 M
2.054 M
15 Kas 2024
2.054 M
-0.424 M
-4.407 M
8 Kas 2024
-4.407 M
0.960 M
0.412 M
1 Kas 2024
0.412 M
0.412 M
-2.707 M
25 Eki 2024
-2.707 M
-0.630 M
0.878 M
18 Eki 2024
0.878 M
-1.840 M
-2.201 M
11 Eki 2024
-2.201 M
-2.453 M
-6.304 M
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

