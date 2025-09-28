TakvimBölümler

ISM Amerika Birleşik Devletleri İmalat Dışı İstihdam Endeksi (ISM United States Non-Manufacturing Employment)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Tedarik Yönetimi Enstitüsü (Institute for Supply Management)
Sektör:
İş
Orta N/D 47.1
46.4
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
ISM İmalat Dışı İstihdam Endeksi, hizmet sektörü PMI'sinin (Satınalma Yöneticileri Endeksi) hesaplanmasında yer alan unsurlardan biridir. Endeks, ABD hizmet sektörünün 16 sektöründen şirketlerin satınalma yöneticileri anketine göre aylık olarak hesaplanmaktadır. Ankete katılanlar şirketlerinde istihdamın olumlu, olumsuz mu yoksa değişmediğini sormaktadır.

ABD doları için 50'nin üzerindeki endeks değerleri olumlu olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"ISM Amerika Birleşik Devletleri İmalat Dışı İstihdam Endeksi (ISM United States Non-Manufacturing Employment)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
N/D
47.1
46.4
Tem 2025
46.4
47.8
47.2
Haz 2025
47.2
48.3
50.7
May 2025
50.7
48.6
49.0
Nis 2025
49.0
47.7
46.2
Mar 2025
46.2
51.2
53.9
Şub 2025
53.9
51.1
52.3
Oca 2025
52.3
51.3
51.3
Ara 2024
51.4
51.2
51.5
Kas 2024
51.5
50.3
53.0
Eki 2024
53.0
48.4
48.1
Eyl 2024
48.1
47.9
50.2
Ağu 2024
50.2
48.2
51.1
Tem 2024
51.1
47.0
46.1
Haz 2024
46.1
47.3
47.1
May 2024
47.1
50.0
45.9
Nis 2024
45.9
48.6
48.5
Mar 2024
48.5
49.1
48.0
Şub 2024
48.0
49.8
50.5
Oca 2024
50.5
47.7
43.8
Ara 2023
43.3
50.4
50.7
Kas 2023
50.7
51.7
50.2
Eki 2023
50.2
54.0
53.4
Eyl 2023
53.4
52.7
54.7
Ağu 2023
54.7
51.8
50.7
Tem 2023
50.7
51.1
53.1
Haz 2023
53.1
49.9
49.2
May 2023
49.2
51.0
50.8
Nis 2023
50.8
52.6
51.3
Mar 2023
51.3
52.0
54.0
Şub 2023
54.0
49.8
50.0
Oca 2023
50.0
50.6
49.4
Ara 2022
49.8
50.2
51.5
Kas 2022
51.5
51.0
49.1
Eki 2022
49.1
51.6
53.0
Eyl 2022
53.0
49.6
50.2
Ağu 2022
50.2
48.2
49.1
Tem 2022
49.1
48.7
47.4
Haz 2022
47.4
49.8
50.2
May 2022
50.2
51.7
49.5
Nis 2022
49.5
51.2
54.0
Mar 2022
54.0
50.3
48.5
Şub 2022
48.5
53.5
52.3
Oca 2022
52.3
55.7
54.7
Ara 2021
54.9
54.1
56.5
Kas 2021
56.5
52.2
51.6
Eki 2021
51.6
53.3
53.0
Eyl 2021
53.0
53.7
53.7
Ağu 2021
53.7
51.5
53.8
Tem 2021
53.8
52.2
49.3
123
