Ekonomik Takvim
Avustralya İthalat Hacmi (Aylık) (Australia Imports m/m)
|Düşük
|-1.3%
|
-1.5%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
-1.3%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Avustralya İthalat Hacmi (Aylık), söz konusu aydaki Avustralya sakinleri tarafından yurt dışından alınan mal ve hizmetlerin USD cinsinden değerinin bir önceki aya göre değişimini yansıtır. İthalat değerinin USD cinsinden hesaplanması, Avustralya'nın ithalatının diğer ülkelerle uygun bir şekilde karşılaştırılmasını ve ticaret istatistiklerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Ekonomistler, ticaret akışlarının yapısını ve yoğunluğunu değerlendirmek için göstergeyi kullanır.
Ticaret istatistikleri, ithalatçı firmaların devlet kurumlarına sağladığı bilgilere dayanarak hesaplanır. Veriler, ödemeler dengesine eklenmeden önce ayarlanır. Uygulamada, ihracat istatistiklerinin hesaplanması, gümrük işlemlerine giren ve gümrük beyannamesi düzenlenen mallara göre yapılır.
Aşağıdaki mal grupları hesaplamanın dışında tutulur:
- Satış amacı güdülmeyen malların geçici ithalatı (transit malların, sergi için sanat eserlerinin, yarış için atların vb. ithalatı; tamir edilmek üzere ithal edilen mallar)
- Avustralya'ya doğrudan abonelikle gönderilen gazeteler ve süreli yayınlar
- Mallar ve yolcular için tasarlanmış araçlar
- Dijital medya ürünler (filmler, ses kayıtları, çevrimiçi kitaplar vb.)
- Ticari değeri olmayan atık ve hurdalar
- Diğer bazı mallar
İthalat hacmindeki değişim, ekonomik kalkınmanın değerlendirilmesinde önemli faktörlerden biridir. Bu gösterge, ülkenin GSYİH'sının önemli bir bileşenidir.
İthalatın Avustralya doları fiyatları üzerindeki etkisi belirsizdir; konjünktür devirlerinin ve üretim dinamikleri gibi diğer ekonomik göstergelerin içeriğine bağlıdır. Genel olarak, Avustralya sakinlerinin ithalat teslimatları için tedarikçiye ödeme yapmak üzere Avustralya dolarını satmaları ve yabancı para birimi satın almaları gerekir. Bu nedenle, ithalatın keskin olarak artışı ulusal para birimi fiyatları için olumsuz olarak görülebilir. Ancak, bu ticaret dengesi bileşeninin AUD volatilitesi üzerindeki etkisi genellikle kısa vadelidir.
Son değerler:
açıklanan veri
"Avustralya İthalat Hacmi (Aylık) (Australia Imports m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
