Ekonomik Takvim
FIPE Brezilya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (FIPE Brazil Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Orta
|0.04%
|0.50%
|
0.28%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.47%
|
0.04%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
USP Ekonomik Araştırma Enstitüsü Tüketici Fiyat Endeksi (IPC-FIPE) göstergesi, São Paulo'da geliri asgari ücretin 1 ila 10 katı arasında olan ailelerin yaşam maliyetini yansıtır. Hanehalkı Bütçesi Anketine (POF) göre, bilgiler harcama gruplarına göre sınıflandırılır: barınma, gıda, ulaşım, kişisel harcamalar, sağlık, giyim ve eğitim.
Fiyat değişimleri ayın ilk ve son günü arasında toplanır ve IPC-FIPE, anketi takip eden ayın onuncu günü civarında yayınlanır. Veri toplama için başka bir zaman aralığı, hemen önceki son dört haftadır, bu nedenle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (FIPE), hatalardan kaçınmak ve São Paulo'daki gerçek tüketime uygun bilgileri sağlamak için toplanan verileri açığa sunmayabilir.
Bu endeks, Brezilya'daki belediyeler arasında en yüksek Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH) sahip olan São Paulo şehrinde enflasyonun etkisini yansıtır. IPC-FIPE artışı, Brezilya genelinde enflasyonist bir eğilimi yansıtıyor olabilir.
São Paulo ekonomisi, Brezilya ekonomisinin bir termometresidir, bu nedenle IPC-FIPE, dikkat edilmesi gereken önemli bir göstergedir. Yüksek enflasyonun ekonomi üzerinde olumsuz etkisi vardır ve Brezilya realini zayıflatır.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"FIPE Brezilya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (FIPE Brazil Consumer Price Index (CPI) m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
