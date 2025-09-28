Avustralya İhracat Hacmi (Aylık), söz konusu aydaki Avustralya sakinleri tarafından yurt dışına satılan mal ve hizmetlerin USD cinsinden değerinin bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Hesaplama, mal ve hizmetlerin doğrudan satışlarının yanı sıra takas işlemlerini de içerir.

Ticaret istatistikleri, ihracatçıların devlet kurumlarına sağladığı bilgilere dayanarak hesaplanır. Veriler, ödemeler dengesine eklenmeden önce ayarlanır. Uygulamada, ihracat istatistiklerinin hesaplanması, gümrük işlemlerine giren ve gümrük beyannamesi düzenlenen mallara göre yapılır.

Aşağıdaki mal grupları hesaplamanın dışında tutulur:

Satış amacı güdülmeyen malların geçici ihracatı (sergi için sanat eserlerinin, yarış için atların vb. ihracatı; tamir edilmek üzere ihraç edilen mallar)

Avustralya'dan doğrudan abonelikle gönderilen gazeteler ve süreli yayınlar

Mallar ve yolcular için tasarlanmış araçlar

Dijital medya ürünler (filmler, ses kayıtları, çevrimiçi kitaplar vb.)

Ticari değeri olmayan atık ve hurdalar

Diğer bazı mallar

İhracat ithalatı aştığında, ticaret fazlası oluşur. Yüksek üretim seviyesinin bir göstergesidir. Aynı zamanda ülkenin tüketebileceğinden daha fazla mal ve hizmet ürettiğini gösterir.

Avustralya, demir cevheri ve tarım ürünleri de dahil olmak üzere birçok hammadde ihraç eder. Bu gösterge, ülkenin GSYİH'sının önemli bir bileşenidir. Bu nedenle, ihracattaki değişim, ekonomik durumu değerlendirmede önemli faktörlerden biridir.

Ancak, ihracatın Avustralya doları fiyatları üzerindeki etkisi belirsizdir; konjünktür devirlerinin ve üretim dinamikleri gibi diğer ekonomik göstergelerin içeriğine bağlıdır. Örneğin ekonomideki durgunluk koşullarında ülke istihdam yaratmak için daha fazla ihracat yapmaya başlayabilir. Bu durumda, yerleşik olmayanların, ihracat teslimatları için tedarikçiye ödeme yapmak üzere Avustralya para birimini satın almaları gerekir. Bu nedenle ihracattaki artışın AUD fiyatları üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.

Son değerler: