Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri Bekleyen Konut Satışları Endeksi (United States Pending Home Sales Index)
|Düşük
|71.7
|
72.0
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
71.7
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Askıdaki Konut Satışları Endeksi, konut sektörü faaliyetinin önde gelen bir göstergesidir. Hesaplama, mevcut tek aileli evlerin, apartmanların, mülklerin ve kooperatiflerin satışı için imzalı sözleşmeleri içermektedir. Bir sözleşme, fiili satıştan bir iki ay önce yürürlüğe girer, bu nedenle endeks genellikle ikincil konut piyasası satış raporunun bir iki ay öncesinde hesaplanır.
Son değerler:
açıklanan veri
"Amerika Birleşik Devletleri Bekleyen Konut Satışları Endeksi (United States Pending Home Sales Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
