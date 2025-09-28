TakvimBölümler

Amerika Birleşik Devletleri Bekleyen Konut Satışları Endeksi (United States Pending Home Sales Index)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Ulusal Emlakçılar Birliği (National Association of Realtors)
Sektör:
Konut
Düşük 71.7
72.0
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
71.7
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Askıdaki Konut Satışları Endeksi, konut sektörü faaliyetinin önde gelen bir göstergesidir. Hesaplama, mevcut tek aileli evlerin, apartmanların, mülklerin ve kooperatiflerin satışı için imzalı sözleşmeleri içermektedir. Bir sözleşme, fiili satıştan bir iki ay önce yürürlüğe girer, bu nedenle endeks genellikle ikincil konut piyasası satış raporunun bir iki ay öncesinde hesaplanır.

Son değerler:

açıklanan veri

"Amerika Birleşik Devletleri Bekleyen Konut Satışları Endeksi (United States Pending Home Sales Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
71.7
72.0
Haz 2025
72.0
72.6
May 2025
72.6
71.3
Nis 2025
71.3
76.1
Mar 2025
76.5
72.1
Şub 2025
72.0
70.6
Oca 2025
70.6
74.0
Ara 2024
74.2
78.5
Kas 2024
79.0
77.3
Eki 2024
77.4
75.9
Eyl 2024
75.8
70.6
Ağu 2024
70.6
70.2
Tem 2024
70.2
74.3
Haz 2024
74.3
70.9
May 2024
70.8
72.3
Nis 2024
72.3
78.3
Mar 2024
78.2
75.6
Şub 2024
75.6
74.4
Oca 2024
74.3
78.1
Ara 2023
77.3
71.4
Kas 2023
71.6
71.6
Eki 2023
71.4
72.5
Eyl 2023
72.6
71.8
Ağu 2023
71.8
77.3
Tem 2023
77.6
76.9
Haz 2023
76.8
76.6
May 2023
76.5
78.6
Nis 2023
78.9
78.9
Mar 2023
78.9
83.2
Şub 2023
83.2
82.5
Oca 2023
82.5
76.3
Ara 2022
76.9
75.0
Kas 2022
73.9
77.0
Eki 2022
77.1
80.8
Eyl 2022
79.5
88.5
Ağu 2022
88.4
90.2
Tem 2022
89.8
90.7
Haz 2022
91.0
99.6
May 2022
99.9
99.2
Nis 2022
99.3
103.3
Mar 2022
103.7
105.0
Şub 2022
104.9
109.4
Oca 2022
109.5
116.1
Ara 2021
117.7
122.3
Kas 2021
122.4
125.2
Eki 2021
125.2
116.5
Eyl 2021
116.7
119.4
Ağu 2021
119.5
110.5
Tem 2021
110.7
112.7
Haz 2021
112.8
115.0
123
