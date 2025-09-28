TakvimBölümler

Baker Hughes Amerika Birleşik Devletleri Toplam Sondaj Platformu Sayısı (Baker Hughes United States Total Rig Count)

Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Fırıncı Hughes (Baker Hughes)
İş
Orta 549
542
Önceki
549
Önceki
Petrol ve doğal gaz kuleleri sayısı, ABD petrol ve doğal gaz sanayisi için önemli bir rakamdır ve değişimi, bu sektördeki değişiklikleri yansıtmaktadır.

Aynı zamanda USD üzerindeki olası bir etkisiyle ABD ekonomisinin durumunun bir göstergesidir.

Tarih (GMT)

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
26 Eyl 2025
549
542
19 Eyl 2025
542
539
12 Eyl 2025
539
537
5 Eyl 2025
537
536
29 Ağu 2025
536
538
22 Ağu 2025
538
539
15 Ağu 2025
539
539
8 Ağu 2025
539
540
1 Ağu 2025
540
542
25 Tem 2025
542
544
18 Tem 2025
544
537
11 Tem 2025
537
539
3 Tem 2025
539
547
27 Haz 2025
547
554
20 Haz 2025
554
555
13 Haz 2025
555
559
6 Haz 2025
559
563
30 May 2025
563
566
23 May 2025
566
576
16 May 2025
576
578
9 May 2025
578
584
2 May 2025
584
587
25 Nis 2025
587
585
17 Nis 2025
585
583
11 Nis 2025
583
590
4 Nis 2025
590
592
28 Mar 2025
592
593
21 Mar 2025
593
592
14 Mar 2025
592
592
7 Mar 2025
592
593
28 Şub 2025
593
592
21 Şub 2025
592
588
14 Şub 2025
588
586
7 Şub 2025
586
582
31 Oca 2025
582
576
24 Oca 2025
576
580
17 Oca 2025
580
584
10 Oca 2025
584
589
3 Oca 2025
589
589
27 Ara 2024
589
589
20 Ara 2024
589
589
13 Ara 2024
589
589
6 Ara 2024
589
582
27 Kas 2024
582
583
22 Kas 2024
583
584
15 Kas 2024
584
585
8 Kas 2024
585
585
1 Kas 2024
585
585
25 Eki 2024
585
585
18 Eki 2024
585
586
123456789
