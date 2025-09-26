TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Güney Afrika'nın Ekonomik Takvimi ve göstergeleri

Genel bakış

Gösterge Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Çeyreklik) 0.8% 2 Q 2025 0.1% Çeyreklik
İşsizlik Oranı 33.2% 2 Q 2025 32.9% Çeyreklik
TÜFE (Yıllık) 3.3% Ağu 2025 3.5% Aylık
SARB Faiz Oranı Kararı N/D 7.25%
Ticaret Dengesi N/D Tem 2025 Aylık

Ekonomik Takvim

Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 19:30, ZAR, CFTC ZAR Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 9.2 K, Önceki: 9.5 K
2025.09.30 06:00, ZAR, SARB Özel Sektör Kredisi (Yıllık), Beklenti: 4.41%, Önceki: 5.84%
2025.09.30 06:00, ZAR, SARB M3 Para Arzı (Yıllık), Beklenti: 6.72%, Önceki: 6.75%
2025.09.30 08:00, ZAR, SARB Çeyreklik Bülten
2025.09.30 12:00, ZAR, Ticaret Dengesi
2025.10.01 09:00, ZAR, Absa İmalat PMI
2025.10.01 12:00, ZAR, Toplam Yeni Araç Satışı, Önceki: 51.880 K
2025.10.01 12:00, ZAR, Toplam Yeni Araç Satışı (Aylık), Önceki: 0.8%
2025.10.01 12:00, ZAR, Toplam Yeni Araç Satışı (Yıllık), Beklenti: 17.2%, Önceki: 18.7%
2025.10.03 07:15, ZAR, S&P Global PMI, Beklenti: 50.3, Önceki: 50.1
2025.10.03 19:30, ZAR, CFTC ZAR Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: 9.2 K

Ekonomik göstergeler

Piyasa Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
CFTC ZAR Ticari Olmayan Net Pozisyonlar 9.2 K 23 Eyl 2025 9.5 K Haftalık
GSYİH Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Yıllık) 0.6% 2 Q 2025 0.8% Çeyreklik
GSYİH (Çeyreklik) 0.8% 2 Q 2025 0.1% Çeyreklik
İş Gücü Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
İşsizlik 8.367 M 2 Q 2025 8.228 M Çeyreklik
İşsizlik Oranı 33.2% 2 Q 2025 32.9% Çeyreklik
Fiyatlar Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
TÜFE (Aylık) -0.1% Ağu 2025 0.9% Aylık
TÜFE (Yıllık) 3.3% Ağu 2025 3.5% Aylık
Çekirdek TÜFE (Aylık) 0.1% Ağu 2025 0.4% Aylık
Çekirdek TÜFE (Yıllık) 3.1% Ağu 2025 3.0% Aylık
ÜFE (Aylık) N/D Ağu 2025 0.7% Aylık
ÜFE (Yıllık) N/D Ağu 2025 1.5% Aylık
Para Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Brüt Uluslararası Rezerv $​70.416 B Ağu 2025 $​69.161 B Aylık
Net Uluslararası Rezerv $​65.899 B Ağu 2025 $​65.143 B Aylık
SARB Ana Faiz Oranı N/D 10.75%
SARB Faiz Oranı Kararı N/D 7.25%
SARB M3 Para Arzı (Yıllık) 6.75% Tem 2025 7.27% Aylık
SARB Özel Sektör Kredisi (Yıllık) 5.84% Tem 2025 4.98% Aylık
Ticaret Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Cari Hesap R​-82.786 B 2 Q 2025 R​-47.834 B Çeyreklik
Cari Hesap - Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Oranı -1.1% 2 Q 2025 -0.6% Çeyreklik
Ticaret Dengesi N/D Tem 2025 Aylık
Hükümet Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Konsolide Bütçe Dengesi R​-373.5 B R​-346.5 B
Konsolide Bütçe Dengesi - GSYİH Oranı -5.0% -4.9%
İş Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Absa İmalat PMI N/D Ağu 2025 50.8 Aylık
Altın Üretimi (Yıllık) -0.4% Tem 2025 2.9% Aylık
FNB/BER İş Güven Endeksi N/D 3 Q 2025 40 Çeyreklik
Maden Üretimi (Aylık) 1.0% Tem 2025 0.4% Aylık
Maden Üretimi (Yıllık) 4.4% Tem 2025 2.5% Aylık
S&P Global PMI 50.1 Ağu 2025 50.3 Aylık
Toplam Yeni Araç Satışı 51.880 K Ağu 2025 51.489 K Aylık
Toplam Yeni Araç Satışı (Aylık) 0.8% Ağu 2025 8.8% Aylık
Toplam Yeni Araç Satışı (Yıllık) 18.7% Ağu 2025 15.6% Aylık
İmalat Üretimi (Aylık) -0.5% Tem 2025 0.4% Aylık
İmalat Üretimi (Yıllık) -0.7% Tem 2025 1.9% Aylık
İnşaat İzinleri (Aylık) 8.0% Tem 2025 -16.6% Aylık
İnşaat İzinleri (Aylık) -4.7% Tem 2025 -12.5% Aylık
Tüketici Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
FNB/BER Tüketici Güven Endeksi -13 3 Q 2025 -10 Çeyreklik
Perakende Satışlar (Aylık) 2.1% Tem 2025 -0.1% Aylık
Perakende Satışlar (Yıllık) 5.6% Tem 2025 1.7% Aylık