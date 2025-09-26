Ekonomik Takvim
Güney Afrika'nın Ekonomik Takvimi ve göstergeleri
Genel bakış
|Gösterge
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Çeyreklik)
|0.8%
|2 Q 2025
|0.1%
|Çeyreklik
|İşsizlik Oranı
|33.2%
|2 Q 2025
|32.9%
|Çeyreklik
|TÜFE (Yıllık)
|3.3%
|Ağu 2025
|3.5%
|Aylık
|SARB Faiz Oranı Kararı
|N/D
|7.25%
|Ticaret Dengesi
|N/D
|Tem 2025
|Aylık
Ekonomik Takvim
Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 19:30, ZAR, CFTC ZAR Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Açıklanan: 9.2 K, Önceki: 9.5 K
2025.09.30 06:00, ZAR, SARB Özel Sektör Kredisi (Yıllık), Beklenti: 4.41%, Önceki: 5.84%
2025.09.30 06:00, ZAR, SARB M3 Para Arzı (Yıllık), Beklenti: 6.72%, Önceki: 6.75%
2025.09.30 08:00, ZAR, SARB Çeyreklik Bülten
2025.09.30 12:00, ZAR, Ticaret Dengesi
2025.10.01 09:00, ZAR, Absa İmalat PMI
2025.10.01 12:00, ZAR, Toplam Yeni Araç Satışı, Önceki: 51.880 K
2025.10.01 12:00, ZAR, Toplam Yeni Araç Satışı (Aylık), Önceki: 0.8%
2025.10.01 12:00, ZAR, Toplam Yeni Araç Satışı (Yıllık), Beklenti: 17.2%, Önceki: 18.7%
2025.10.03 07:15, ZAR, S&P Global PMI, Beklenti: 50.3, Önceki: 50.1
2025.10.03 19:30, ZAR, CFTC ZAR Ticari Olmayan Net Pozisyonlar, Önceki: 9.2 K
Ekonomik göstergeler
|Piyasa
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|CFTC ZAR Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
|9.2 K
|23 Eyl 2025
|9.5 K
|Haftalık
|GSYİH
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Yıllık)
|0.6%
|2 Q 2025
|0.8%
|Çeyreklik
|GSYİH (Çeyreklik)
|0.8%
|2 Q 2025
|0.1%
|Çeyreklik
|İş Gücü
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|İşsizlik
|8.367 M
|2 Q 2025
|8.228 M
|Çeyreklik
|İşsizlik Oranı
|33.2%
|2 Q 2025
|32.9%
|Çeyreklik
|Fiyatlar
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|TÜFE (Aylık)
|-0.1%
|Ağu 2025
|0.9%
|Aylık
|TÜFE (Yıllık)
|3.3%
|Ağu 2025
|3.5%
|Aylık
|Çekirdek TÜFE (Aylık)
|0.1%
|Ağu 2025
|0.4%
|Aylık
|Çekirdek TÜFE (Yıllık)
|3.1%
|Ağu 2025
|3.0%
|Aylık
|ÜFE (Aylık)
|N/D
|Ağu 2025
|0.7%
|Aylık
|ÜFE (Yıllık)
|N/D
|Ağu 2025
|1.5%
|Aylık
|Para
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Brüt Uluslararası Rezerv
|$70.416 B
|Ağu 2025
|$69.161 B
|Aylık
|Net Uluslararası Rezerv
|$65.899 B
|Ağu 2025
|$65.143 B
|Aylık
|SARB Ana Faiz Oranı
|N/D
|10.75%
|SARB Faiz Oranı Kararı
|N/D
|7.25%
|SARB M3 Para Arzı (Yıllık)
|6.75%
|Tem 2025
|7.27%
|Aylık
|SARB Özel Sektör Kredisi (Yıllık)
|5.84%
|Tem 2025
|4.98%
|Aylık
|Ticaret
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Cari Hesap
|R-82.786 B
|2 Q 2025
|R-47.834 B
|Çeyreklik
|Cari Hesap - Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Oranı
|-1.1%
|2 Q 2025
|-0.6%
|Çeyreklik
|Ticaret Dengesi
|N/D
|Tem 2025
|Aylık
|Hükümet
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Konsolide Bütçe Dengesi
|R-373.5 B
|R-346.5 B
|Konsolide Bütçe Dengesi - GSYİH Oranı
|-5.0%
|-4.9%
|İş
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Absa İmalat PMI
|N/D
|Ağu 2025
|50.8
|Aylık
|Altın Üretimi (Yıllık)
|-0.4%
|Tem 2025
|2.9%
|Aylık
|FNB/BER İş Güven Endeksi
|N/D
|3 Q 2025
|40
|Çeyreklik
|Maden Üretimi (Aylık)
|1.0%
|Tem 2025
|0.4%
|Aylık
|Maden Üretimi (Yıllık)
|4.4%
|Tem 2025
|2.5%
|Aylık
|S&P Global PMI
|50.1
|Ağu 2025
|50.3
|Aylık
|Toplam Yeni Araç Satışı
|51.880 K
|Ağu 2025
|51.489 K
|Aylık
|Toplam Yeni Araç Satışı (Aylık)
|0.8%
|Ağu 2025
|8.8%
|Aylık
|Toplam Yeni Araç Satışı (Yıllık)
|18.7%
|Ağu 2025
|15.6%
|Aylık
|İmalat Üretimi (Aylık)
|-0.5%
|Tem 2025
|0.4%
|Aylık
|İmalat Üretimi (Yıllık)
|-0.7%
|Tem 2025
|1.9%
|Aylık
|İnşaat İzinleri (Aylık)
|8.0%
|Tem 2025
|-16.6%
|Aylık
|İnşaat İzinleri (Aylık)
|-4.7%
|Tem 2025
|-12.5%
|Aylık
|Tüketici
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|FNB/BER Tüketici Güven Endeksi
|-13
|3 Q 2025
|-10
|Çeyreklik
|Perakende Satışlar (Aylık)
|2.1%
|Tem 2025
|-0.1%
|Aylık
|Perakende Satışlar (Yıllık)
|5.6%
|Tem 2025
|1.7%
|Aylık