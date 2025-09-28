TakvimBölümler

CFTC Bakır Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC Copper Non-Commercial Net Positions)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Amerika Emtia Vadeli İşlemleri Komisyonu (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Sektör:
Piyasa
Düşük 30.2 K
30.3 K
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
30.2 K
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC) Bakır Ticari Olmayan Net Pozisyonları haftalık raporu, piyasada mevcut olan ve ticari olmayan (spekülatif) tüccarlar tarafından açılan toplam uzun ve kısa bakır pozisyonları hacmi arasındaki farkı yansıtır. Rapor yalnızca ABD vadeli işlem piyasalarını (Chicago ve New York Borsalar) içerir.

Bu nedenle gösterge, Amerika Birleşik Devletleri'nde net uzun copper pozisyonunun hacmidir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
23 Eyl 2025
30.2 K
30.3 K
16 Eyl 2025
30.3 K
27.2 K
9 Eyl 2025
27.2 K
25.7 K
2 Eyl 2025
25.7 K
26.2 K
26 Ağu 2025
26.2 K
26.0 K
19 Ağu 2025
26.0 K
28.2 K
12 Ağu 2025
28.2 K
20.7 K
5 Ağu 2025
20.7 K
37.3 K
29 Tem 2025
37.3 K
39.8 K
22 Tem 2025
39.8 K
40.7 K
15 Tem 2025
40.7 K
39.6 K
8 Tem 2025
39.6 K
33.7 K
1 Tem 2025
33.7 K
29.4 K
24 Haz 2025
29.4 K
23.8 K
17 Haz 2025
23.8 K
26.4 K
10 Haz 2025
26.4 K
24.1 K
