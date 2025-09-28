Avustralya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık), söz konusu çeyrekteki Avustralya'da üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarının bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişimini yansıtır. Endeks, üretici perspektifinden fiyat değişimlerini gösterir.

Hesaplama, baz fiyat (şirket tarafından satılan bir ürün veya hizmet için üreticinin tüm indirimler dikkate alınarak, vergi ve diğer ödemeler öncesi elde ettiği tutar) üzerinden yapılır. Endeks bileşenlerinin her biri için oransal ağırlıklar, genel değerlendirmeye katkılarına bağlı olarak belirlenir. Mal ve hizmetlerin listesi ve ağırlıkları, Avustralya ekonomisinde tedarikçilerin faaliyetlerini doğru şekilde temsil etmeyi sürdürdüklerinden emin olmak için periyodik olarak güncellenir.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) göreceli bir göstergedir. Baz yıla göre fiyatlardaki değişimi yansıtır. Çoğu fiyat kategorisi için baz yıl bazı istisnalar dışında 2011/12 dönemi olarak belirlenmiştir: Bazı mal grupları için ÜFE 2012/2013 ve 2015/2016 dönemlerine göre hesaplanır. Baz yıldaki endeks göstergesi 100 olarak ayarlanmıştır. Dolayısıyla endeks değeri 110 puan ise fiyatların baz döneme göre %10 arttığı anlamına gelir.

ÜFE, mal ve hizmetlerin çıktı fiyatlarını yansıtır ve bu nedenle tüketici enflasyonunun öncü göstergesidir. Tüketici enflasyonu, ülkenin ekonomik ve finansal sisteminin gelişimini etkileyen önemli bir faktördür. Ayrıca, Avustralya Merkez Bankası, faiz oranı kararını alırken enflasyona ilişkin endekslerin davranışını analiz eder.

Bu nedenle, ekonomistler ve analistler, Avustralya doları fiyatlarının hareketini tahmin etmede ÜFE dinamiklerini yakından izlerler. ÜFE'deki artış genellikle Avustralya doları için olumlu olarak görülür.

