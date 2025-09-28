Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticaret Komisyonu (CFTC) AUD Ticari Olmayan Net Pozisyonları haftalık raporu, ticari olmayan (spekülatif) yatırımcılar tarafından açılan ve piyasada mevcut olan alım ve satım AUD vadeli pozisyonlarının toplam hacmi arasındaki farkı yansıtır. Rapor yalnızca ABD vadeli işlem piyasalarını (Chicago ve New York Borsaları) içerir. Dolayısıyla gösterge, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Avustralya doları alış pozisyonlarının net hacmidir.

Ticari olmayan yatırımcılar, vadeli işlemler veya opsiyon piyasasında riskten korunma amaçlı OLMAYAN pozisyonlar açarlar. Bu grup sadece spekülatif işlemleri içerir. Aynı yatırımcı, bazı varlıklarla yapılan işlemlerde ticari, bazılarında ise ticari olmayan olarak tanımlanabilir. Bu sınıflandırma CFTC raporlarına yansıtılır.

CFTC, yatırımcıların ve analistlerin piyasa dinamiklerini anlamalarına yardımcı olmak için yatırımcıların net pozisyonları ve taahhütleri hakkında rapor yayınlar. Bu raporlar, FCM brokerları, mutabakat şirketleri ve döviz borsaları tarafından sağlanan pozisyonlara ilişkin veriler temelinde derlenir. CFTC'nin analiz departmanı yalnızca veri sağlar, ancak pozisyon oranlarının neden oluştuğuna dair açıklama sağlamaz.

Spekülatif Avustralya doları alış pozisyonlarının miktarındaki artış, AUD piyasa aktivitesindeki artışın dolaylı bir göstergesidir. Ancak, küresel ölçeğe kıyasla temsil edilen az miktarda veri nedeniyle fiyatı doğrudan etkilemez.

Son değerler: