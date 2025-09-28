Ekonomik Takvim
ISM Amerika Birleşik Devletleri İmalat Yeni Siparişler Endeksi (ISM United States Manufacturing New Orders)
|Düşük
|N/D
|47.0
|
47.1
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi, PMI (Satınalama yöneticileri Endeksi) hesaplamasında yer alan unsurlardan biridir. Endeks, 18 ABD endüstrisini temsil eden şirketlerde satın alma ve tedarik yöneticilerinin aylık anketlerine dayanmaktadır. Ankete katılanlar şirketlerindeki yeni siparişlerin sayısının artıyor, azalıyor mu yoksa aynı seviyede mi kaldığını tahmin eder.
Yeni Siparişler Endeksi, diğer tüm bileşenler arasında PMI hesaplamalarında en büyük paya sahipken, ağırlığı% 30'dur.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"ISM Amerika Birleşik Devletleri İmalat Yeni Siparişler Endeksi (ISM United States Manufacturing New Orders)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
