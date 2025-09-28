TakvimBölümler

ISM Amerika Birleşik Devletleri İmalat Yeni Siparişler Endeksi (ISM United States Manufacturing New Orders)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Tedarik Yönetimi Enstitüsü (Institute for Supply Management)
Sektör:
İş
Düşük N/D 47.0
47.1
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi, PMI (Satınalama yöneticileri Endeksi) hesaplamasında yer alan unsurlardan biridir. Endeks, 18 ABD endüstrisini temsil eden şirketlerde satın alma ve tedarik yöneticilerinin aylık anketlerine dayanmaktadır. Ankete katılanlar şirketlerindeki yeni siparişlerin sayısının artıyor, azalıyor mu yoksa aynı seviyede mi kaldığını tahmin eder.

Yeni Siparişler Endeksi, diğer tüm bileşenler arasında PMI hesaplamalarında en büyük paya sahipken, ağırlığı% 30'dur.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"ISM Amerika Birleşik Devletleri İmalat Yeni Siparişler Endeksi (ISM United States Manufacturing New Orders)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
N/D
47.0
47.1
Tem 2025
47.1
46.7
46.4
Haz 2025
46.4
48.9
47.6
May 2025
47.6
46.6
47.2
Nis 2025
47.2
44.5
45.2
Mar 2025
45.2
48.4
48.6
Şub 2025
48.6
53.9
55.1
Oca 2025
55.1
52.6
52.1
Ara 2024
52.5
46.6
50.4
Kas 2024
50.4
45.0
47.1
Eki 2024
47.1
45.3
46.1
Eyl 2024
46.1
44.4
44.6
Ağu 2024
44.6
48.6
47.4
Tem 2024
47.4
49.7
49.3
Haz 2024
49.3
49.4
45.4
May 2024
45.4
52.0
49.1
Nis 2024
49.1
52.1
51.4
Mar 2024
51.4
51.2
49.2
Şub 2024
49.2
50.0
52.5
Oca 2024
52.5
48.8
47.0
Ara 2023
47.1
47.3
48.3
Kas 2023
48.3
47.1
45.5
Eki 2023
45.5
47.3
49.2
Eyl 2023
49.2
46.9
46.8
Ağu 2023
46.8
46.3
47.3
Tem 2023
47.3
44.0
45.6
Haz 2023
45.6
44.0
42.6
May 2023
42.6
44.9
45.7
Nis 2023
45.7
45.5
44.3
Mar 2023
44.3
44.6
47.0
Şub 2023
47.0
43.7
42.5
Oca 2023
42.5
46.1
45.1
Ara 2022
45.2
48.1
47.2
Kas 2022
47.2
48.0
49.2
Eki 2022
49.2
49.1
47.1
Eyl 2022
47.1
49.6
51.3
Ağu 2022
51.3
48.5
48.0
Tem 2022
48.0
52.0
49.2
Haz 2022
49.2
54.2
55.1
May 2022
55.1
53.6
53.5
Nis 2022
53.5
57.7
53.8
Mar 2022
53.8
59.8
61.7
Şub 2022
61.7
59.1
57.9
Oca 2022
57.9
61.0
61.0
Ara 2021
60.4
60.7
61.5
Kas 2021
61.5
63.3
59.8
Eki 2021
59.8
66.9
66.7
Eyl 2021
66.7
66.0
66.7
Ağu 2021
66.7
65.6
64.9
Tem 2021
64.9
66.6
66.0
123
