EIA Amerika Birleşik Devletleri Doğal Gaz Stoku Değişimi (EIA United States Natural Gas Storage Change)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Amerika Enerji Bilgisi İdaresi (U.S. Energy Information Administration)
Sektör:
İş
Düşük 75 B 98 B
90 B
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
64 B
75 B
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Enerji Bilgi İdaresi (EIA) Doğal Gaz Depolama Değişim Endeksi haftalık olarak yer altı depolama tesislerinde mevcut olan gaz miktarlarına göre yayınlanmaktadır. Gösterge, ABD’de geçen hafta içinde para çekme ya da enjeksiyonların geçerli olup olmadığını gösterir. Gösterge ABD'nin doğal gaz talebini ölçmeye izin verir.

Bu bir ABD göstergesi olmasına rağmen, Kanada'nın hammadde ekonomisi büyük ölçüde ABD’nin gaz talebine bağlı olduğundan Kanada doları (CAD) dolaylı olarak etkilemektedir.

Doğal gaz stoklarındaki artış, daha zayıf bir gaz talebi olduğuna işaret ediyor.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"EIA Amerika Birleşik Devletleri Doğal Gaz Stoku Değişimi (EIA United States Natural Gas Storage Change)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19 Eyl 2025
75 B
98 B
90 B
12 Eyl 2025
90 B
121 B
71 B
5 Eyl 2025
71 B
34 B
55 B
29 Ağu 2025
55 B
5 B
18 B
22 Ağu 2025
18 B
-16 B
13 B
15 Ağu 2025
13 B
7 B
56 B
8 Ağu 2025
56 B
-5 B
7 B
1 Ağu 2025
7 B
22 B
48 B
25 Tem 2025
48 B
2 B
23 B
18 Tem 2025
23 B
20 B
46 B
11 Tem 2025
46 B
54 B
53 B
4 Tem 2025
53 B
76 B
55 B
27 Haz 2025
55 B
96 B
96 B
20 Haz 2025
96 B
102 B
95 B
13 Haz 2025
95 B
116 B
109 B
6 Haz 2025
109 B
106 B
122 B
30 May 2025
122 B
116 B
101 B
23 May 2025
101 B
119 B
120 B
16 May 2025
120 B
110 B
110 B
9 May 2025
110 B
95 B
104 B
2 May 2025
104 B
147 B
107 B
25 Nis 2025
107 B
181 B
88 B
18 Nis 2025
88 B
78 B
16 B
11 Nis 2025
16 B
111 B
57 B
4 Nis 2025
57 B
-3 B
29 B
28 Mar 2025
29 B
14 B
37 B
21 Mar 2025
37 B
79 B
9 B
14 Mar 2025
9 B
-4 B
-62 B
7 Mar 2025
-62 B
-21 B
-80 B
28 Şub 2025
-80 B
-302 B
-261 B
21 Şub 2025
-261 B
-216 B
-196 B
14 Şub 2025
-196 B
-89 B
-100 B
7 Şub 2025
-100 B
-53 B
-174 B
31 Oca 2025
-174 B
-298 B
-321 B
24 Oca 2025
-321 B
-246 B
-223 B
17 Oca 2025
-223 B
-234 B
-258 B
10 Oca 2025
-258 B
-29 B
-40 B
3 Oca 2025
-40 B
-93 B
-116 B
27 Ara 2024
-116 B
-116 B
-93 B
20 Ara 2024
-93 B
-176 B
-125 B
13 Ara 2024
-125 B
-195 B
-190 B
6 Ara 2024
-190 B
-49 B
-30 B
29 Kas 2024
-30 B
-30 B
-2 B
22 Kas 2024
-2 B
-3 B
-3 B
15 Kas 2024
-3 B
46 B
42 B
8 Kas 2024
42 B
71 B
69 B
1 Kas 2024
69 B
82 B
78 B
25 Eki 2024
78 B
79 B
80 B
18 Eki 2024
80 B
75 B
76 B
11 Eki 2024
76 B
68 B
82 B
12345678...18
