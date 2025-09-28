Ekonomik Takvim
EIA Amerika Birleşik Devletleri Doğal Gaz Stoku Değişimi (EIA United States Natural Gas Storage Change)
|Düşük
|75 B
|98 B
|
90 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|64 B
|
75 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Enerji Bilgi İdaresi (EIA) Doğal Gaz Depolama Değişim Endeksi haftalık olarak yer altı depolama tesislerinde mevcut olan gaz miktarlarına göre yayınlanmaktadır. Gösterge, ABD’de geçen hafta içinde para çekme ya da enjeksiyonların geçerli olup olmadığını gösterir. Gösterge ABD'nin doğal gaz talebini ölçmeye izin verir.
Bu bir ABD göstergesi olmasına rağmen, Kanada'nın hammadde ekonomisi büyük ölçüde ABD’nin gaz talebine bağlı olduğundan Kanada doları (CAD) dolaylı olarak etkilemektedir.
Doğal gaz stoklarındaki artış, daha zayıf bir gaz talebi olduğuna işaret ediyor.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"EIA Amerika Birleşik Devletleri Doğal Gaz Stoku Değişimi (EIA United States Natural Gas Storage Change)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
