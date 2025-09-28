Enerji Bilgi İdaresi (EIA) Doğal Gaz Depolama Değişim Endeksi haftalık olarak yer altı depolama tesislerinde mevcut olan gaz miktarlarına göre yayınlanmaktadır. Gösterge, ABD’de geçen hafta içinde para çekme ya da enjeksiyonların geçerli olup olmadığını gösterir. Gösterge ABD'nin doğal gaz talebini ölçmeye izin verir.

Bu bir ABD göstergesi olmasına rağmen, Kanada'nın hammadde ekonomisi büyük ölçüde ABD’nin gaz talebine bağlı olduğundan Kanada doları (CAD) dolaylı olarak etkilemektedir.

Doğal gaz stoklarındaki artış, daha zayıf bir gaz talebi olduğuna işaret ediyor.

Son değerler: