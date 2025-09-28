Perakende Satışlar (Yıllık), söz konusu aydaki mal ve hizmetlerin perakende satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Gösterge, enflasyona göre ayarlanmış perakende düzeyinde toplam satışlardaki değişimi gösterir.

Perakende Satışlar, ülkedeki enflasyonun önemli bir göstergesidir ve tüketici harcamalarının değerlendirilmesine olanak sağlar. Aynı zamanda tüketici güveni düzeyi ile ilgili kişisel tüketimin önemli bir göstergesidir ve Japonya ekonomisinin büyüme oranını yansıtır. Genel ekonomik faaliyetin çoğunluğunu oluşturan tüketici harcamalarının da ana göstergesidir.

Perakende Satışlar göstergesi, Japonya'daki çeşitli tür ve büyüklükteki perakende satış mağazaları örneklemine dayalı olarak, perakende satış mağazaları tarafından bir ayda satılan tüm ürünlerin hacmini yansıtır.

Son yıllarda, Japonya'daki perakende satışların durumu, denizaşırı online alışverişlerle karmaşık hale geldi. 2010 yılında akıllı telefonların yaygınlaşmaya başlamasıyla, başlangıçta bilgi teknolojileri ile çalışma becerisine sahip olmayan kitleler, online perakendecilerden de mal satın almaya başladılar. Bu tür alımlar Japonya'nın perakende sektörünü etkilemektedir.

Göstergedeki artış Japon yeni fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

