İspanya'nın Ekonomik Takvimi ve göstergeleri

Gösterge Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Çeyreklik) 0.8% 2 Q 2025 0.7% Çeyreklik
İşsizlik Oranı 10.29% 2 Q 2025 11.36% Çeyreklik
TÜFE (Yıllık) 2.7% Ağu 2025 2.7% Aylık
Ticaret Dengesi €​-4.009 B Tem 2025 €​-3.588 B Aylık

2025.09.26 07:00, EUR, GSYİH (Çeyreklik), Açıklanan: 0.8%, Beklenti: 0.7%, Önceki: 0.7%
2025.09.26 07:00, EUR, GSYİH (Yıllık), Açıklanan: 3.1%, Beklenti: 2.8%, Önceki: 2.8%
2025.09.29 07:00, EUR, TÜFE (Aylık), Beklenti: -0.2%, Önceki: 0.0%
2025.09.29 07:00, EUR, TÜFE (Yıllık), Beklenti: 2.7%, Önceki: 2.7%
2025.09.29 07:00, EUR, Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık), Beklenti: 0.5%, Önceki: 0.0%
2025.09.29 07:00, EUR, Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık), Beklenti: 2.7%, Önceki: 2.7%
2025.09.29 07:00, EUR, Perakende Satışlar (Yıllık), Beklenti: 3.4%, Önceki: 4.7%
2025.09.29 10:00, EUR, İş Güveni, Beklenti: -5.4, Önceki: -6.7
2025.09.30 08:00, EUR, Cari Hesap, Beklenti: €​6.596 B, Önceki: €​5.030 B
2025.10.01 07:15, EUR, S&P Global İmalat PMI, Beklenti: 54.6, Önceki: 54.3
2025.10.02 07:00, EUR, İşsizlik Oranı Değişimi, Beklenti: -7.316 K, Önceki: 21.905 K
2025.10.02 08:40, EUR, İspanya 5 Yıllık Bonos İhalesi, Önceki: 2.479%
2025.10.03 07:15, EUR, S&P Global Hizmet PMI, Beklenti: 54.1, Önceki: 53.2
2025.10.03 07:15, EUR, S&P Global Bileşik PMI, Önceki: 53.7
2025.10.06 07:00, EUR, Sanayi Üretimi (Yıllık), Beklenti: 0.2%, Önceki: 2.5%
2025.10.06 10:30, EUR, Tüketici Güveni

Ekonomik göstergeler

Piyasa Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
10 Yıllık Obligacion İhalesi 3.230% 3.199%
12 Aylık Letras İhalesi 1.986% 1.945%
15 Yıllık Obligacion İhalesi 3.671% 3.611%
3 Aylık Letras İhalesi 1.909% 1.929%
3 Yıllık Bonos İhalesi 2.212% 2.166%
30 Yıllık Obligacion İhalesi 4.074% 3.974%
50 Yıllık Obligacion İhalesi 3.874% 2.851%
6 Aylık Letras İhalesi 1.958% 1.932%
9 Aylık Letras İhalesi 1.968% 1.959%
İspanya 5 Yıllık Bonos İhalesi 2.479% 2.386%
GSYİH Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
GSYİH (Yıllık) 3.1% 2 Q 2025 2.8% Çeyreklik
GSYİH (Çeyreklik) 0.8% 2 Q 2025 0.7% Çeyreklik
İş Gücü Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
İşsizlik Oranı 10.29% 2 Q 2025 11.36% Çeyreklik
İşsizlik Oranı Değişimi 21.905 K Ağu 2025 -1.357 K Aylık
Fiyatlar Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) 0.0% Ağu 2025 0.0% Aylık
Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) 2.7% Ağu 2025 2.7% Aylık
TÜFE (Aylık) 0.0% Ağu 2025 0.0% Aylık
TÜFE (Yıllık) 2.7% Ağu 2025 2.7% Aylık
ÜFE (Yıllık) -1.5% Ağu 2025 0.3% Aylık
Ticaret Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Cari Hesap €​5.030 B Haz 2025 €​6.440 B Aylık
Ticaret Dengesi €​-4.009 B Tem 2025 €​-3.588 B Aylık
İş Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
S&P Global Bileşik PMI 53.7 Ağu 2025 54.7 Aylık
S&P Global Hizmet PMI 53.2 Ağu 2025 55.1 Aylık
S&P Global İmalat PMI 54.3 Ağu 2025 51.9 Aylık
Sanayi Üretimi (Yıllık) 2.5% Tem 2025 2.3% Aylık
İş Güveni -6.7 Ağu 2025 -4.8 Aylık
Tüketici Son Açıklanan Referans Önceki Sıklık
Perakende Satışlar (Yıllık) 4.7% Tem 2025 6.2% Aylık
Tüketici Güveni N/D Tem 2025 82.5 Aylık