Ekonomik Takvim
İspanya'nın Ekonomik Takvimi ve göstergeleri
Genel bakış
|Gösterge
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Çeyreklik)
|0.8%
|2 Q 2025
|0.7%
|Çeyreklik
|İşsizlik Oranı
|10.29%
|2 Q 2025
|11.36%
|Çeyreklik
|TÜFE (Yıllık)
|2.7%
|Ağu 2025
|2.7%
|Aylık
|Ticaret Dengesi
|€-4.009 B
|Tem 2025
|€-3.588 B
|Aylık
Ekonomik Takvim
Zaman,
Para birimi
Olay
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2025.09.26 07:00, EUR, GSYİH (Çeyreklik), Açıklanan: 0.8%, Beklenti: 0.7%, Önceki: 0.7%
2025.09.26 07:00, EUR, GSYİH (Yıllık), Açıklanan: 3.1%, Beklenti: 2.8%, Önceki: 2.8%
2025.09.29 07:00, EUR, TÜFE (Aylık), Beklenti: -0.2%, Önceki: 0.0%
2025.09.29 07:00, EUR, TÜFE (Yıllık), Beklenti: 2.7%, Önceki: 2.7%
2025.09.29 07:00, EUR, Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık), Beklenti: 0.5%, Önceki: 0.0%
2025.09.29 07:00, EUR, Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık), Beklenti: 2.7%, Önceki: 2.7%
2025.09.29 07:00, EUR, Perakende Satışlar (Yıllık), Beklenti: 3.4%, Önceki: 4.7%
2025.09.29 10:00, EUR, İş Güveni, Beklenti: -5.4, Önceki: -6.7
2025.09.30 08:00, EUR, Cari Hesap, Beklenti: €6.596 B, Önceki: €5.030 B
2025.10.01 07:15, EUR, S&P Global İmalat PMI, Beklenti: 54.6, Önceki: 54.3
2025.10.02 07:00, EUR, İşsizlik Oranı Değişimi, Beklenti: -7.316 K, Önceki: 21.905 K
2025.10.02 08:40, EUR, İspanya 5 Yıllık Bonos İhalesi, Önceki: 2.479%
2025.10.03 07:15, EUR, S&P Global Hizmet PMI, Beklenti: 54.1, Önceki: 53.2
2025.10.03 07:15, EUR, S&P Global Bileşik PMI, Önceki: 53.7
2025.10.06 07:00, EUR, Sanayi Üretimi (Yıllık), Beklenti: 0.2%, Önceki: 2.5%
2025.10.06 10:30, EUR, Tüketici Güveni
Ekonomik göstergeler
|Piyasa
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|10 Yıllık Obligacion İhalesi
|3.230%
|3.199%
|12 Aylık Letras İhalesi
|1.986%
|1.945%
|15 Yıllık Obligacion İhalesi
|3.671%
|3.611%
|3 Aylık Letras İhalesi
|1.909%
|1.929%
|3 Yıllık Bonos İhalesi
|2.212%
|2.166%
|30 Yıllık Obligacion İhalesi
|4.074%
|3.974%
|50 Yıllık Obligacion İhalesi
|3.874%
|2.851%
|6 Aylık Letras İhalesi
|1.958%
|1.932%
|9 Aylık Letras İhalesi
|1.968%
|1.959%
|İspanya 5 Yıllık Bonos İhalesi
|2.479%
|2.386%
|GSYİH
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|GSYİH (Yıllık)
|3.1%
|2 Q 2025
|2.8%
|Çeyreklik
|GSYİH (Çeyreklik)
|0.8%
|2 Q 2025
|0.7%
|Çeyreklik
|İş Gücü
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|İşsizlik Oranı
|10.29%
|2 Q 2025
|11.36%
|Çeyreklik
|İşsizlik Oranı Değişimi
|21.905 K
|Ağu 2025
|-1.357 K
|Aylık
|Fiyatlar
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık)
|0.0%
|Ağu 2025
|0.0%
|Aylık
|Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık)
|2.7%
|Ağu 2025
|2.7%
|Aylık
|TÜFE (Aylık)
|0.0%
|Ağu 2025
|0.0%
|Aylık
|TÜFE (Yıllık)
|2.7%
|Ağu 2025
|2.7%
|Aylık
|ÜFE (Yıllık)
|-1.5%
|Ağu 2025
|0.3%
|Aylık
|Ticaret
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Cari Hesap
|€5.030 B
|Haz 2025
|€6.440 B
|Aylık
|Ticaret Dengesi
|€-4.009 B
|Tem 2025
|€-3.588 B
|Aylık
|İş
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|S&P Global Bileşik PMI
|53.7
|Ağu 2025
|54.7
|Aylık
|S&P Global Hizmet PMI
|53.2
|Ağu 2025
|55.1
|Aylık
|S&P Global İmalat PMI
|54.3
|Ağu 2025
|51.9
|Aylık
|Sanayi Üretimi (Yıllık)
|2.5%
|Tem 2025
|2.3%
|Aylık
|İş Güveni
|-6.7
|Ağu 2025
|-4.8
|Aylık
|Tüketici
|Son Açıklanan
|Referans
|Önceki
|Sıklık
|Perakende Satışlar (Yıllık)
|4.7%
|Tem 2025
|6.2%
|Aylık
|Tüketici Güveni
|N/D
|Tem 2025
|82.5
|Aylık