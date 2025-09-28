İşsizlik rakamlarını hesaplamak için farklı yöntemler vardır ve bu yöntemlerin her biri işsiz kişi tanımında farklılıklara yol açar. Farklı yöntemler şu konularda farklılaşır: verilerin toplanma biçimlerinde, iş arama şekillerinde ve asgari istihdam edilen kişi tanımlarında.

Federal İstatistik Ofisinin ILO istihdam istatistiklerinin hesaplanmasında, nüfusun istihdam durumlarına göre sınıflandırılmasına olanak sağlayan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından formüle edilmiş ve uluslararası kabul görmüş kriterler uygulanır. İşsizlik verilerinin kaynağı, Mikrozensus tarafından Almanya'da gerçekleştirilen ve 35.000 kişinin katıldığı aylık anketin bir parçası olan işgücü anketidir. Almanya Sosyal Kanununa (Sozialgesetzbuch von Deutschland, SGB) göre rakamlar, istihdam kurumlarından ve iş bulma merkezlerinden sağlanan verilerden elde edilir. Bu düzenlemelere göre, bir kişi ilgili makamlar tarafından kayıt altına alınmışsa işsiz veya faal olarak tanımlanır. Ocak 2007'den itibaren, ayrı prosedürlerde toplanan veya iletilen dağınık işsizlik verileri, bireysel işsizlik ve iş arama kayıtları tekrar edilmeden ve tutarlı olacak şekilde BA istatistiklerinde birleştirilir.

Almanya'da daha uzun bir geleneğe sahip olan "bağımlı sivil işgücü"ne dayalı zaman serisi de devam etse de, 2009 yılından bu yana, para karşılığı istihdam edilen kişi sayısı için "tüm sivil işgücü" sayısı referans rakam olarak kullanılır. "Bağımlı sivil işgücü" (yalnızca) sosyal sigorta primlerine tabi çalışanları kapsar, "tüm sivil işgücü" ise, serbest meslek sahibi ve yardımcı aile üyelerini de kapsar. Bu referans rakam ("tüm sivil çalışan kişi sayısı" + işsiz kişi sayısı) yılda bir kez, genellikle Mayıs veya Haziran aylarında güncellenir.

İşsizlik oranı şu formüle göre hesaplanır:

İşsizlik oranı = 100 * İşsiz sayısı a /("tüm sivil çalışan kişi sayısı" t + İşsiz sayısı t )

burada a: mevcut zaman ve t: planlanmış zaman (referans değerin elde edilme zamanı).

İşsizlik oranı, söz konusu aydaki toplam sivil işgücüne göre işsiz vatandaşların yüzdesini yansıtır. Değer mevsimsel olarak ayarlanmıştır.

İşgücü piyasası rakamları en önemli ekonomik göstergeler arasında yer alır. Bununla birlikte, ekonomik kalkınmayı göstermede birkaç ay geç kalırlar, bu nedenle bir gelişmeyi göstermek yerine onaylarlar. Ama yine de, işsizlik oranındaki düşüş euro üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler: