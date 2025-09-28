JOLTS İş Olanakları, ABD'deki ticari, endüstriyel ve ofis alanlarındaki iş ilanları ile ilgili aylık bir rapordur. Hesaplama, bir ayın son iş günü itibariyle açık olan tüm açık pozisyonları içerir.

Gösterge, işveren anketine dayanan JOLTS (İş Olanakları ve İşgücü Ciro Anketi) raporunda yer almaktadır. İşe açıklıklara ek olarak, istihdam, işe alımlar ve ayrılıklarla ilgili verileri içerir.

JOLTS ABD iş gücü piyasasını karakterize eder. Endeks büyümesi dolar kurları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler: