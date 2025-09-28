TakvimBölümler

Amerika Birleşik Devletleri JOLTS İş Olanakları (United States JOLTS Job Openings)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
İş Gücü İstatistikleri Bürosu (Bureau of Labor Statistics)
Sektör:
İş Gücü
Yüksek 7.181 M 7.412 M
7.357 M
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
7.326 M
7.181 M
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
JOLTS İş Olanakları, ABD'deki ticari, endüstriyel ve ofis alanlarındaki iş ilanları ile ilgili aylık bir rapordur. Hesaplama, bir ayın son iş günü itibariyle açık olan tüm açık pozisyonları içerir.

Gösterge, işveren anketine dayanan JOLTS (İş Olanakları ve İşgücü Ciro Anketi) raporunda yer almaktadır. İşe açıklıklara ek olarak, istihdam, işe alımlar ve ayrılıklarla ilgili verileri içerir.

JOLTS ABD iş gücü piyasasını karakterize eder. Endeks büyümesi dolar kurları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Amerika Birleşik Devletleri JOLTS İş Olanakları (United States JOLTS Job Openings)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
7.181 M
7.412 M
7.357 M
Haz 2025
7.437 M
7.441 M
7.712 M
May 2025
7.769 M
7.102 M
7.395 M
Nis 2025
7.391 M
7.167 M
7.200 M
Mar 2025
7.192 M
7.476 M
7.480 M
Şub 2025
7.568 M
7.241 M
7.762 M
Oca 2025
7.740 M
7.279 M
7.508 M
Ara 2024
7.600 M
7.603 M
8.156 M
Kas 2024
8.098 M
7.380 M
7.839 M
Eki 2024
7.744 M
7.492 M
7.372 M
Eyl 2024
7.443 M
7.688 M
7.861 M
Ağu 2024
8.040 M
7.721 M
7.711 M
Tem 2024
7.673 M
7.876 M
7.910 M
Haz 2024
8.184 M
7.979 M
8.230 M
May 2024
8.140 M
8.091 M
7.919 M
Nis 2024
8.059 M
8.231 M
8.355 M
Mar 2024
8.488 M
8.351 M
8.813 M
Şub 2024
8.756 M
8.410 M
8.748 M
Oca 2024
8.863 M
8.511 M
8.889 M
Ara 2023
9.026 M
8.658 M
8.925 M
Kas 2023
8.790 M
9.048 M
8.852 M
Eki 2023
8.733 M
9.286 M
9.350 M
Eyl 2023
9.553 M
8.977 M
9.497 M
Ağu 2023
9.610 M
9.272 M
8.920 M
Tem 2023
8.827 M
9.793 M
9.165 M
Haz 2023
9.582 M
10.063 M
9.616 M
May 2023
9.824 M
9.954 M
10.320 M
Nis 2023
10.103 M
9.283 M
9.745 M
Mar 2023
9.590 M
-1.811 M
9.974 M
Şub 2023
9.931 M
0.783 M
10.563 M
Oca 2023
10.824 M
11.174 M
11.234 M
Ara 2022
11.012 M
10.590 M
10.440 M
Kas 2022
10.458 M
10.442 M
10.512 M
Eki 2022
10.334 M
10.349 M
10.687 M
Eyl 2022
10.717 M
10.127 M
10.280 M
Ağu 2022
10.053 M
10.780 M
11.170 M
Tem 2022
11.239 M
10.646 M
11.040 M
Haz 2022
10.698 M
11.401 M
11.303 M
May 2022
11.254 M
11.768 M
11.681 M
Nis 2022
11.400 M
11.768 M
11.855 M
Mar 2022
11.549 M
11.587 M
11.344 M
Şub 2022
11.266 M
11.258 M
11.283 M
Oca 2022
11.263 M
10.673 M
11.448 M
Ara 2021
10.925 M
10.470 M
10.775 M
Kas 2021
10.562 M
10.553 M
11.091 M
Eki 2021
11.033 M
10.155 M
10.602 M
Eyl 2021
10.438 M
10.765 M
10.629 M
Ağu 2021
10.439 M
11.259 M
11.098 M
Tem 2021
10.934 M
10.410 M
10.185 M
Haz 2021
10.073 M
9.391 M
9.483 M
