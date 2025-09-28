Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri JOLTS İş Olanakları (United States JOLTS Job Openings)
|Yüksek
|7.181 M
|7.412 M
|
7.357 M
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|7.326 M
|
7.181 M
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
JOLTS İş Olanakları, ABD'deki ticari, endüstriyel ve ofis alanlarındaki iş ilanları ile ilgili aylık bir rapordur. Hesaplama, bir ayın son iş günü itibariyle açık olan tüm açık pozisyonları içerir.
Gösterge, işveren anketine dayanan JOLTS (İş Olanakları ve İşgücü Ciro Anketi) raporunda yer almaktadır. İşe açıklıklara ek olarak, istihdam, işe alımlar ve ayrılıklarla ilgili verileri içerir.
JOLTS ABD iş gücü piyasasını karakterize eder. Endeks büyümesi dolar kurları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Amerika Birleşik Devletleri JOLTS İş Olanakları (United States JOLTS Job Openings)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
