İngiltere Merkez Bankası (BoE) İpotek Kredisi Onayları (Bank of England (BoE) Mortgage Approvals)

Ülke:
Birleşik Krallık
GBP, İngiliz sterlini
Kaynak:
İngiltere bankası (Bank of England)
Sektör:
Konut
Düşük 65.352 K 66.652 K
64.571 K
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
67.354 K
65.352 K
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
BoE Mortgage Onayları, İngiltere'de mortgage borç verenler tarafından bir önceki ay onaylanan yeni ipoteklerin sayısını yansıtmaktadır.

Dizin yayınından önce, bir dizi alternatif ipotek raporu yayınlanır, bu nedenle GBP'nin bir kural olarak sınırlı bir etkisi vardır.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"İngiltere Merkez Bankası (BoE) İpotek Kredisi Onayları (Bank of England (BoE) Mortgage Approvals)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
65.352 K
66.652 K
64.571 K
Haz 2025
64.167 K
63.081 K
63.288 K
May 2025
63.032 K
57.772 K
60.656 K
Nis 2025
60.463 K
63.542 K
63.603 K
Mar 2025
64.309 K
66.141 K
65.093 K
Şub 2025
65.481 K
64.361 K
66.041 K
Oca 2025
66.189 K
64.258 K
66.505 K
Ara 2024
66.526 K
64.324 K
66.061 K
Kas 2024
65.720 K
69.169 K
68.129 K
Eki 2024
68.303 K
68.057 K
66.115 K
Eyl 2024
65.647 K
64.949 K
64.958 K
Ağu 2024
64.858 K
60.259 K
62.496 K
Tem 2024
61.985 K
58.285 K
60.611 K
Haz 2024
59.976 K
58.090 K
60.134 K
May 2024
59.991 K
51.965 K
60.821 K
Nis 2024
61.140 K
58.017 K
61.263 K
Mar 2024
61.325 K
60.497 K
Şub 2024
60.383 K
56.087 K
Oca 2024
55.230 K
45.139 K
50.459 K
Ara 2023
50.459 K
51.711 K
49.313 K
Kas 2023
50.067 K
45.302 K
47.888 K
Eki 2023
47.383 K
44.246 K
43.675 K
Eyl 2023
43.328 K
47.249 K
45.447 K
Ağu 2023
45.354 K
51.894 K
49.532 K
Tem 2023
49.444 K
52.474 K
54.605 K
Haz 2023
54.662 K
49.404 K
51.143 K
May 2023
50.524 K
50.072 K
49.020 K
Nis 2023
48.690 K
47.415 K
51.488 K
Mar 2023
52.011 K
41.179 K
44.126 K
Şub 2023
43.536 K
37.242 K
39.647 K
Oca 2023
39.637 K
40.441 K
40.540 K
Ara 2022
35.612 K
52.049 K
46.186 K
Kas 2022
46.075 K
62.380 K
57.875 K
Eki 2022
58.977 K
70.064 K
65.967 K
Eyl 2022
66.789 K
68.616 K
74.422 K
Ağu 2022
74.340 K
63.256 K
63.740 K
Tem 2022
63.770 K
64.443 K
63.184 K
Haz 2022
63.726 K
65.574 K
65.681 K
May 2022
66.163 K
67.822 K
66.064 K
Nis 2022
65.974 K
70.351 K
69.531 K
Mar 2022
70.691 K
71.993 K
70.968 K
Şub 2022
70.993 K
72.027 K
73.841 K
Oca 2022
73.992 K
68.499 K
71.219 K
Ara 2021
71.015 K
66.566 K
67.859 K
Kas 2021
66.964 K
69.391 K
67.103 K
Eki 2021
67.199 K
73.041 K
71.851 K
Eyl 2021
72.645 K
74.303 K
74.214 K
Ağu 2021
74.453 K
77.733 K
75.126 K
Tem 2021
75.152 K
83.973 K
80.272 K
Haz 2021
81.338 K
86.840 K
86.949 K
