Ekonomik Takvim
İngiltere Merkez Bankası (BoE) İpotek Kredisi Onayları (Bank of England (BoE) Mortgage Approvals)
|Düşük
|65.352 K
|66.652 K
|
64.571 K
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|67.354 K
|
65.352 K
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
BoE Mortgage Onayları, İngiltere'de mortgage borç verenler tarafından bir önceki ay onaylanan yeni ipoteklerin sayısını yansıtmaktadır.
Dizin yayınından önce, bir dizi alternatif ipotek raporu yayınlanır, bu nedenle GBP'nin bir kural olarak sınırlı bir etkisi vardır.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"İngiltere Merkez Bankası (BoE) İpotek Kredisi Onayları (Bank of England (BoE) Mortgage Approvals)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
