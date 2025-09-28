Ekonomik Takvim
İsveç Mal Ticaret Dengesi (Sweden Goods Trade Balance)
|Düşük
|Kr-8.9 B
|Kr5.9 B
|
Kr3.6 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Kr5.9 B
|
Kr-8.9 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İsveç Ticaret Dengesi, söz konusu dönemdeki ulusal ihracat ve ithalat arasındaki farkı yansıtır. Endeks, ülkeler arasındaki ticaret akışlarının yapısının değerlendirilmesini mümkün kılar. İhracat ithalatı aştığında ise, ekonomistler ticaret fazlasını işaret eder. Yüksek üretim seviyesinin bir göstergesidir. Aynı zamanda ülkenin tüketebileceğinden daha fazla mal ve hizmet ürettiğini gösterir. Bu durum genellikle SEK fiyatları için olumlu olarak görülür.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"İsveç Mal Ticaret Dengesi (Sweden Goods Trade Balance)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın