TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

S&P Global Almanya İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Germany Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Almanya
EUR, Euro
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Orta N/D 50.0
49.8
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), dünya çapında büyük ve gelişmekte olan ekonomileri temsil eden özenle seçilmiş şirketler arasında yapılan aylık ankete dayanır.

IHS Markit / BME Almanya İmalat PMI, imalat sektöründen yaklaşık 400 şirketin (sektöre, personel sayısına ve ülkenin GSYİH'sına katkısına göre seçilen) satın alma yöneticilerinin veya genel müdürlerinin katıldığı aylık ankete dayalı olarak IHS Markit tarafından derlenir.

Elde edilen tüm verilere dayalı olarak nihai Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) hesaplanır. PMI, şu beş alt endeksin ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanan bileşik bir endekstir: yeni siparişler (%30); üretim (%25); istihdam (%20); tedarikçi teslimat süreleri (%15); stoklar (%10). PMI hesaplaması için, tedarikçilerin teslimat süresi endeksi, diğer endekslerle karşılaştırılabilir bir yönde hareket etmesi için ters çevrilir.

Endeksler mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Ayarlanmış orijinal veriler ilk yayınlandıktan sonra revizyona tabi tutulmaz. Buna karşılık, mevsimsel olarak ayarlanmış faktörler güncellendiğinde gerektiğinde mevsimsel olarak ayarlanmış veriler de revize edilebilir.

Anket ayın ikinci yarısında gerçekleştirilir. Ankete katılanlardan bir önceki aya göre değişiklikleri değerlendirmeleri istenir. Ankete dayalı olarak, her değişken için bir dağılmış endeks hesaplanır. Dağılmış endeksler, iyileşme olduğunu bildiren şirketlerin yüzdesinin ve değişiklik olmadığını bildiren şirketlerin yüzdesinin yarısının toplamı olarak hesaplanır. Bu endeksler 0 ile 100 arasında değişmekte olup, 50.0 değeri bir önceki aya göre değişiklik olmadığını gösterir. 50.0'nin üzerindeki değerler iyileşme veya artışı, 50.0'nin altındaki değerler de kötüleşme veya azalışı gösterir. 50.0'den sapma ne kadar fazla olursa, önceki aya göre değişiklik o kadar yüksek olur.

PMI endeksi, imalat sektöründeki ekonomik duruma genel bir bakış sağlar ve tüm ekonomi için erken bir göstergedir. İmalat PMI artışı, olumlu piyasa koşullarını gösterir ve euro fiyatları üzerinde pozitif bir etkiye sahip olabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"S&P Global Almanya İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global Germany Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025 başlangıç
N/D
50.0
49.8
Ağu 2025
49.8
49.9
49.9
Ağu 2025 başlangıç
49.9
49.1
49.1
Tem 2025
49.1
49.2
49.2
Tem 2025 başlangıç
49.2
49.4
49.0
Haz 2025
49.0
49.0
49.0
Haz 2025 başlangıç
49.0
48.2
48.3
May 2025
48.3
48.8
48.8
May 2025 başlangıç
48.8
48.4
48.4
Nis 2025
48.4
48.0
48.0
Nis 2025 başlangıç
48.0
49.0
48.3
Mar 2025
48.3
48.3
48.3
Mar 2025 başlangıç
48.3
46.5
46.5
Şub 2025
46.5
46.1
46.1
Şub 2025 başlangıç
46.1
44.0
45.0
Oca 2025
45.0
44.1
44.1
Oca 2025 başlangıç
44.1
42.1
42.5
Ara 2024
42.5
42.5
42.5
Ara 2024 başlangıç
42.5
42.2
43.0
Kas 2024
43.0
43.2
43.2
Kas 2024 başlangıç
43.2
41.8
43.0
Eki 2024
43.0
42.6
42.6
Eki 2024 başlangıç
42.6
39.4
40.6
Eyl 2024
40.6
40.3
40.3
Eyl 2024 başlangıç
40.3
43.3
42.4
Ağu 2024
42.4
42.1
42.1
Ağu 2024 başlangıç
42.1
43.8
43.2
Tem 2024
43.2
42.6
42.6
Tem 2024 başlangıç
42.6
42.8
43.5
Haz 2024
43.5
43.4
43.4
Haz 2024 başlangıç
43.4
46.6
45.4
May 2024
45.4
45.4
45.4
May 2024 başlangıç
45.4
40.7
42.5
Nis 2024
42.5
42.2
42.2
Nis 2024 başlangıç
42.2
40.5
41.9
Mar 2024
41.9
41.6
41.6
Mar 2024 başlangıç
41.6
38.1
42.5
Şub 2024
42.5
42.3
42.3
Şub 2024 başlangıç
42.3
46.7
45.5
Oca 2024
45.5
45.4
45.4
Oca 2024 başlangıç
45.4
42.6
43.3
Ara 2023
43.3
43.1
43.1
Ara 2023 başlangıç
43.1
43.5
42.6
Kas 2023
42.6
42.3
42.3
Kas 2023 başlangıç
42.3
41.5
40.8
Eki 2023
40.8
40.7
40.7
Eki 2023 başlangıç
40.7
39.6
39.6
Eyl 2023
39.6
39.8
39.8
Eyl 2023 başlangıç
39.8
39.2
39.1
Ağu 2023
39.1
39.1
39.1
123456789
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod