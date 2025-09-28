Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), dünya çapında büyük ve gelişmekte olan ekonomileri temsil eden özenle seçilmiş şirketler arasında yapılan aylık ankete dayanır.

IHS Markit / BME Almanya İmalat PMI, imalat sektöründen yaklaşık 400 şirketin (sektöre, personel sayısına ve ülkenin GSYİH'sına katkısına göre seçilen) satın alma yöneticilerinin veya genel müdürlerinin katıldığı aylık ankete dayalı olarak IHS Markit tarafından derlenir.

Elde edilen tüm verilere dayalı olarak nihai Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) hesaplanır. PMI, şu beş alt endeksin ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanan bileşik bir endekstir: yeni siparişler (%30); üretim (%25); istihdam (%20); tedarikçi teslimat süreleri (%15); stoklar (%10). PMI hesaplaması için, tedarikçilerin teslimat süresi endeksi, diğer endekslerle karşılaştırılabilir bir yönde hareket etmesi için ters çevrilir.

Endeksler mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Ayarlanmış orijinal veriler ilk yayınlandıktan sonra revizyona tabi tutulmaz. Buna karşılık, mevsimsel olarak ayarlanmış faktörler güncellendiğinde gerektiğinde mevsimsel olarak ayarlanmış veriler de revize edilebilir.

Anket ayın ikinci yarısında gerçekleştirilir. Ankete katılanlardan bir önceki aya göre değişiklikleri değerlendirmeleri istenir. Ankete dayalı olarak, her değişken için bir dağılmış endeks hesaplanır. Dağılmış endeksler, iyileşme olduğunu bildiren şirketlerin yüzdesinin ve değişiklik olmadığını bildiren şirketlerin yüzdesinin yarısının toplamı olarak hesaplanır. Bu endeksler 0 ile 100 arasında değişmekte olup, 50.0 değeri bir önceki aya göre değişiklik olmadığını gösterir. 50.0'nin üzerindeki değerler iyileşme veya artışı, 50.0'nin altındaki değerler de kötüleşme veya azalışı gösterir. 50.0'den sapma ne kadar fazla olursa, önceki aya göre değişiklik o kadar yüksek olur.

PMI endeksi, imalat sektöründeki ekonomik duruma genel bir bakış sağlar ve tüm ekonomi için erken bir göstergedir. İmalat PMI artışı, olumlu piyasa koşullarını gösterir ve euro fiyatları üzerinde pozitif bir etkiye sahip olabilir.

Son değerler: