Tüketici Güven Endeksi, İtalya'nın ekonomik faaliyetine yönelik tüketici güvenini yansıtır.

Endeks, 18 yaşın üzerindeki kişilerle yapılan anketin sonuçlarına dayalı olarak hesaplanır. Katılımcılara, tüketici iyimserliği veya karamsarlığının değerlendirilmesini sağlayan dokuz soru sorulur. Anket katılımcılarından, İtalya'daki genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerini ve beklentilerini, işsizlikle ilgili beklentilerini, hanehalklarının finansal durumuna ilişkin değerlendirmelerini ve beklentilerini, mevcut olanaklara ilişkin değerlendirmelerini, gelecekte tasarruf yapma, dayanıklı mal satın alma olasılıklarını ve hanehalkı bütçesine ilişkin değerlendirmelerini sunmaları istenir. Anket sonuçları mevsimsel olarak ayarlanmıştır.

Bu gösterge, İtalya'daki toplam ekonomik faaliyetin önemli bir bölümünü oluşturan tüketici harcamalarının değerlendirilmesi adına kullanılabileceği için çok önemlidir. Yüksek gösterge değerleri tüketici iyimserliğini yansıtır.

Euro fiyatları üzerindeki etkisi açısından bakıldığında, gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması euro fiyatları için olumlu, beklenen değerden daha düşük olması da euro fiyatları için olumsuz olarak kabul edilir.

Son değerler: