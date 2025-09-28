TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

İtalya Tüketici Güveni (Italy Consumer Confidence)

Ülke:
İtalya
EUR, Euro
Kaynak:
Ulusal İstatistik Enstitüsü (National Institute of Statistics)
Sektör:
Tüketici
Düşük 96.8 96.3
96.2
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
96.3
96.8
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Tüketici Güven Endeksi, İtalya'nın ekonomik faaliyetine yönelik tüketici güvenini yansıtır.

Endeks, 18 yaşın üzerindeki kişilerle yapılan anketin sonuçlarına dayalı olarak hesaplanır. Katılımcılara, tüketici iyimserliği veya karamsarlığının değerlendirilmesini sağlayan dokuz soru sorulur. Anket katılımcılarından, İtalya'daki genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerini ve beklentilerini, işsizlikle ilgili beklentilerini, hanehalklarının finansal durumuna ilişkin değerlendirmelerini ve beklentilerini, mevcut olanaklara ilişkin değerlendirmelerini, gelecekte tasarruf yapma, dayanıklı mal satın alma olasılıklarını ve hanehalkı bütçesine ilişkin değerlendirmelerini sunmaları istenir. Anket sonuçları mevsimsel olarak ayarlanmıştır.

Bu gösterge, İtalya'daki toplam ekonomik faaliyetin önemli bir bölümünü oluşturan tüketici harcamalarının değerlendirilmesi adına kullanılabileceği için çok önemlidir. Yüksek gösterge değerleri tüketici iyimserliğini yansıtır.

Euro fiyatları üzerindeki etkisi açısından bakıldığında, gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması euro fiyatları için olumlu, beklenen değerden daha düşük olması da euro fiyatları için olumsuz olarak kabul edilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"İtalya Tüketici Güveni (Italy Consumer Confidence)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
96.8
96.3
96.2
Ağu 2025
96.2
96.3
97.2
Tem 2025
97.2
96.4
96.1
Haz 2025
96.1
96.4
96.5
May 2025
96.5
93.7
92.7
Nis 2025
92.7
96.8
95.0
Mar 2025
95.0
98.4
98.8
Şub 2025
98.8
100.1
98.2
Oca 2025
98.2
98.4
96.3
Ara 2024
96.3
100.3
96.6
Kas 2024
96.6
100.5
97.4
Eki 2024
97.4
99.9
98.3
Eyl 2024
98.3
98.8
96.1
Ağu 2024
96.1
97.9
98.9
Tem 2024
98.9
95.8
98.3
Haz 2024
98.3
102.5
96.4
May 2024
96.4
90.2
95.2
Nis 2024
95.2
96.6
96.5
Mar 2024
96.5
98.5
97.0
Şub 2024
97.0
93.1
96.4
Oca 2024
96.4
108.0
95.8
Ara 2023
106.7
102.6
103.6
Kas 2023
103.6
103.5
101.6
Eki 2023
101.6
105.9
105.4
Eyl 2023
105.4
106.6
106.5
Ağu 2023
106.5
107.7
106.7
Tem 2023
106.7
106.9
108.6
Haz 2023
108.6
105.3
105.1
May 2023
105.1
105.3
105.5
Nis 2023
105.5
104.5
105.1
Mar 2023
105.1
102.4
104.0
Şub 2023
104.0
101.6
100.9
Oca 2023
100.9
100.3
102.5
Ara 2022
102.5
94.0
98.1
Kas 2022
98.1
92.3
90.1
Eki 2022
90.1
96.4
94.8
Eyl 2022
94.8
96.5
98.3
Ağu 2022
98.3
96.4
94.8
Tem 2022
94.8
100.4
98.3
Haz 2022
98.3
101.3
102.7
May 2022
102.7
100.3
100.0
Nis 2022
100.0
106.5
100.8
Mar 2022
100.8
113.4
112.4
Şub 2022
112.4
116.1
114.2
Oca 2022
114.2
117.8
117.7
Ara 2021
117.7
118.1
117.5
Kas 2021
117.5
119.2
118.4
Eki 2021
118.4
118.1
119.6
Eyl 2021
119.6
116.5
116.2
Ağu 2021
116.2
116.0
116.6
1234
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod