Ekonomik Takvim
Brezilya Nominal Bütçe Dengesi (Brazil Nominal Budget Balance)
|Düşük
|R$-175.576 B
|R$-75.775 B
|
R$-108.107 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|R$-112.474 B
|
R$-175.576 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Brezilya Merkez Bankası (BCB), Brezilya'nın Nominal Bütçe Dengesi ve Faiz Dışı Bütçe Dengesine yansıtılan net borç ve finansman ihtiyaçları da dahil olmak üzere kamu sektörü için konsolide mali istatistikleri hesaplar. Banka her ay, Nominal Fazlayı yansıtan Mali İstatistik raporu yayınlar.
Devlet gelirleri ve harcamaları arasındaki fark, nominal, operasyonel ve faiz dışı göstergeler bazında hesaplanan mali sonuçtur.
Nominal sonuç, tüm gelirlerin (finansal yatırımlar dahil) ve tüm harcamaların (faiz giderleri dahil) toplam hareketi arasındaki fark olarak hesaplanır ve kamu sektörünün finansman ihtiyacına tekabül eder.
Operasyonel sonuç, enflasyonun etkisini ortadan kaldırmak adına nominal sonuçtan yeniden belirlenen net borcun çıkarılmasıyla elde edilir.
Faiz dışı sonucu hesaplamak için nominal faiz oranı (reel faiz oranı artı yeniden belirlenen fonlar) ile ilgili kısım nominal değerden çıkarılır. Bu değer net borca odaklanır ve Bütçe İlkeleri Kanununda belirlenen hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının kontrol edilmesine olanak sağlar.
Nominal Fazla, hükümet ülkenin borcuna faiz öderken faiz dışı fazla verdiğinde ve yine de Brezilya'nın kamu borcunu (kamu borcu/GSYİH) azaltmak için kullanılabilecek olumlu bir sonuca sahip olduğunda oluşur.
Nominal Bütçe Dengesinin pozitif olması, bütçe sermayesinin fazla olduğunu gösterir ve Brezilya reali fiyatları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Brezilya Nominal Bütçe Dengesi (Brazil Nominal Budget Balance)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
