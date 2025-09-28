Ekonomik Takvim
S&P Global Avrupa Birliği İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global European Union Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
Markit İmalat PMI, söz konusu aydaki euro bölgesinin imalat sektöründeki iş koşullarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Gösterge, imalat sektöründeki özel şirketlerden satın alma yöneticilerinin katıldığı aylık ankete dayanır.
Satın almalar şirketin üretim faaliyetlerinden önce geldiğinden, satın alma yöneticileri genellikle diğer şirket çalışanlarından önce piyasa koşullarındaki değişiklikleri izleyebilir. Satın alma yöneticileri bu tür değişiklikleri ilk fark edenler arasındadır. Anket için örneklem, ülke genelinde mümkün olan en fazla sayıda büyük şirketi kapsayacak şekilde seçilir.
Satın alma yöneticileri, faaliyet alanlarının temel parametrelerini değerlendirdikleri anketi doldururlar:
- Üretim hacmi
- Yeni siparişler
- Birikmiş işler
- Ödenen fiyatlar (üretim sürecinde satın alınan malzeme, hizmet ve mallar için)
- Alınan fiyatlar
- Tedarikçilerin teslimat süreleri
- Stoklar
- İstihdam
- Yakın vadeli verimlilik beklentisi
Anket katılımcıları göreceli tahminler sunar: rakamlar arttı mı?, azaldı mı? yoksa değişmedi mi?. Bu cevaplara göre alt endeksler hesaplanır. Bu alt endeksler enflasyonu, istihdamı ve ekonomik faaliyetin diğer temel göstergelerini karakterize eder.
Endeks mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Ankete katılan şirketlere ağırlıklar verilir. Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, katılımcıların çoğunun mevcut iş koşullarını olumlu olarak değerlendirdiğini gösterir. 50'nin altındaki değerler ise iş koşullarının kötüleştiği anlamına gelir.
PMI, analistler tarafından yakından izlenen en popüler endekslerden biridir. Tüm imalat sektörünü kapsayan operasyonel bilgiler sağlar. Üretim ve enflasyonun öncü göstergesi olarak yorumlanır. İmalat PMI artışı, olumlu piyasa koşullarının bir göstergesidir ve euro fiyatları için pozitif olarak görülebilir.
"S&P Global Avrupa Birliği İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global European Union Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
