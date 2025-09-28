TakvimBölümler

S&P Global Avrupa Birliği İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global European Union Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Avrupa Birliği
EUR, Euro
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Orta N/D 50.9
50.7
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Markit İmalat PMI, söz konusu aydaki euro bölgesinin imalat sektöründeki iş koşullarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Gösterge, imalat sektöründeki özel şirketlerden satın alma yöneticilerinin katıldığı aylık ankete dayanır.

Satın almalar şirketin üretim faaliyetlerinden önce geldiğinden, satın alma yöneticileri genellikle diğer şirket çalışanlarından önce piyasa koşullarındaki değişiklikleri izleyebilir. Satın alma yöneticileri bu tür değişiklikleri ilk fark edenler arasındadır. Anket için örneklem, ülke genelinde mümkün olan en fazla sayıda büyük şirketi kapsayacak şekilde seçilir.

Satın alma yöneticileri, faaliyet alanlarının temel parametrelerini değerlendirdikleri anketi doldururlar:

  • Üretim hacmi
  • Yeni siparişler
  • Birikmiş işler
  • Ödenen fiyatlar (üretim sürecinde satın alınan malzeme, hizmet ve mallar için)
  • Alınan fiyatlar
  • Tedarikçilerin teslimat süreleri
  • Stoklar
  • İstihdam
  • Yakın vadeli verimlilik beklentisi

Anket katılımcıları göreceli tahminler sunar: rakamlar arttı mı?, azaldı mı? yoksa değişmedi mi?. Bu cevaplara göre alt endeksler hesaplanır. Bu alt endeksler enflasyonu, istihdamı ve ekonomik faaliyetin diğer temel göstergelerini karakterize eder.

Endeks mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Ankete katılan şirketlere ağırlıklar verilir. Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, katılımcıların çoğunun mevcut iş koşullarını olumlu olarak değerlendirdiğini gösterir. 50'nin altındaki değerler ise iş koşullarının kötüleştiği anlamına gelir.

PMI, analistler tarafından yakından izlenen en popüler endekslerden biridir. Tüm imalat sektörünü kapsayan operasyonel bilgiler sağlar. Üretim ve enflasyonun öncü göstergesi olarak yorumlanır. İmalat PMI artışı, olumlu piyasa koşullarının bir göstergesidir ve euro fiyatları için pozitif olarak görülebilir.

"S&P Global Avrupa Birliği İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global European Union Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025 başlangıç
N/D
50.9
50.7
Ağu 2025
50.7
50.5
50.5
Ağu 2025 başlangıç
50.5
49.9
49.8
Tem 2025
49.8
49.8
49.8
Tem 2025 başlangıç
49.8
49.3
49.5
Haz 2025
49.5
49.4
49.4
Haz 2025 başlangıç
49.4
49.6
49.4
May 2025
49.4
49.4
49.4
May 2025 başlangıç
49.4
48.5
49.0
Nis 2025
49.0
48.7
48.7
Nis 2025 başlangıç
48.7
48.8
48.6
Mar 2025
48.6
48.7
48.7
Mar 2025 başlangıç
48.7
45.6
47.6
Şub 2025
47.6
47.3
47.3
Şub 2025 başlangıç
47.3
46.3
46.6
Oca 2025
46.6
46.1
46.1
Oca 2025 başlangıç
46.1
45.2
45.1
Ara 2024
45.1
45.2
45.2
Ara 2024 başlangıç
45.2
45.4
45.2
Kas 2024
45.2
45.2
45.2
Kas 2024 başlangıç
45.2
45.2
46.0
Eki 2024
46.0
45.9
45.9
Eki 2024 başlangıç
45.9
45.0
45.0
Eyl 2024
45.0
44.8
44.8
Eyl 2024 başlangıç
44.8
45.3
45.8
Ağu 2024
45.8
45.6
45.6
Ağu 2024 başlangıç
45.6
45.6
45.8
Tem 2024
45.8
45.6
45.6
Tem 2024 başlangıç
45.6
45.3
45.8
Haz 2024
45.8
45.6
45.6
Haz 2024 başlangıç
45.6
47.8
47.3
May 2024
47.3
47.4
47.4
May 2024 başlangıç
47.4
45.6
45.7
Nis 2024
45.7
45.6
45.6
Nis 2024 başlangıç
45.6
45.5
46.1
Mar 2024
46.1
45.7
45.7
Mar 2024 başlangıç
45.7
47.1
46.5
Şub 2024
46.5
46.1
46.1
Şub 2024 başlangıç
46.1
45.1
46.6
Oca 2024
46.6
46.6
46.6
Oca 2024 başlangıç
46.6
43.3
44.4
Ara 2023
44.4
44.2
44.2
Ara 2023 başlangıç
44.2
44.6
44.2
Kas 2023
44.2
43.8
43.8
Kas 2023 başlangıç
43.8
42.9
43.1
Eki 2023
43.1
43.0
43.0
Eki 2023 başlangıç
43.0
43.3
43.4
Eyl 2023
43.4
43.4
43.4
Eyl 2023 başlangıç
43.4
44.0
43.5
Ağu 2023
43.5
43.7
43.7
