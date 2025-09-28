TakvimBölümler

CFTC ZAR Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions)

Ülke:
Güney Afrika
ZAR, Güney Afrika randı
Kaynak:
Amerika Emtia Vadeli İşlemleri Komisyonu (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Sektör:
Piyasa
Düşük 9.2 K
9.5 K
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
9.2 K
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
CFTC ZAR Ticari Olmayan Net Pozisyonları haftalık raporu, piyasada mevcut olan ve ticari olmayan (spekülatif) ticaret adamları tarafından açılan alım ve satım ZAR pozisyonlarının toplam hacimleri arasındaki farkı yansıtmaktadır. Veriler, ağırlıklı olarak Chicago ve New York borsalarının vadeli işlem piyasalarındaki katılımcılar tarafından tutulan pozisyonlara karşılık gelmektedir.

Bu nedenle gösterge, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki net ZAR pozisyonudur.

Son değerler:

açıklanan veri

"CFTC ZAR Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
23 Eyl 2025
9.2 K
9.5 K
16 Eyl 2025
9.5 K
11.2 K
9 Eyl 2025
11.2 K
11.3 K
2 Eyl 2025
11.3 K
11.2 K
26 Ağu 2025
11.2 K
11.7 K
19 Ağu 2025
11.7 K
11.8 K
12 Ağu 2025
11.8 K
14.2 K
5 Ağu 2025
14.2 K
13.0 K
29 Tem 2025
13.0 K
12.6 K
22 Tem 2025
12.6 K
14.2 K
15 Tem 2025
14.2 K
14.1 K
8 Tem 2025
14.1 K
12.6 K
1 Tem 2025
12.6 K
12.3 K
24 Haz 2025
12.3 K
14.4 K
17 Haz 2025
14.4 K
11.3 K
10 Haz 2025
11.3 K
12.1 K
3 Haz 2025
12.1 K
12.7 K
27 May 2025
12.7 K
11.1 K
20 May 2025
11.1 K
11.8 K
13 May 2025
11.8 K
7.2 K
6 May 2025
7.2 K
5.9 K
29 Nis 2025
5.9 K
6.1 K
22 Nis 2025
6.1 K
6.8 K
15 Nis 2025
6.8 K
11.8 K
8 Nis 2025
11.8 K
16.1 K
1 Nis 2025
16.1 K
15.8 K
25 Mar 2025
15.8 K
12.9 K
18 Mar 2025
12.9 K
2.1 K
11 Mar 2025
2.1 K
3.4 K
4 Mar 2025
3.4 K
1.6 K
25 Şub 2025
1.6 K
3.9 K
18 Şub 2025
3.9 K
1.0 K
11 Şub 2025
1.0 K
-3.7 K
4 Şub 2025
-3.7 K
-3.1 K
28 Oca 2025
-3.1 K
-3.8 K
21 Oca 2025
-3.8 K
-2.4 K
14 Oca 2025
-2.4 K
-2.1 K
7 Oca 2025
-2.1 K
3.1 K
24 Ara 2024
3.1 K
1.4 K
17 Ara 2024
1.4 K
27.9 K
10 Ara 2024
27.9 K
29.4 K
3 Ara 2024
29.4 K
29.7 K
26 Kas 2024
29.7 K
30.8 K
19 Kas 2024
30.8 K
29.8 K
12 Kas 2024
29.8 K
29.2 K
5 Kas 2024
29.2 K
29.0 K
29 Eki 2024
29.0 K
28.1 K
22 Eki 2024
28.1 K
27.7 K
15 Eki 2024
27.7 K
32.0 K
8 Eki 2024
32.0 K
32.9 K
