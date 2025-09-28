TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

CFTC Soya Fasulyesi Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Amerika Emtia Vadeli İşlemleri Komisyonu (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Sektör:
Piyasa
Düşük 5.7 K
21.2 K
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
5.7 K
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Soya fasülyesindeki ticari olmayan net pozisyonlar, belirli yatırımcıların açık pozisyonlarının kapsamını göstermektedir. Dolayısıyla bu rakam; piyasadaki çoğunluğun görüşünü, trendin gücünü ve trendin olası bir geri dönüşünü göstermektedir.

Son değerler:

açıklanan veri

"CFTC Soya Fasulyesi Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
23 Eyl 2025
5.7 K
21.2 K
16 Eyl 2025
21.2 K
8.3 K
9 Eyl 2025
8.3 K
21.4 K
2 Eyl 2025
21.4 K
18.2 K
26 Ağu 2025
18.2 K
19.7 K
19 Ağu 2025
19.7 K
-15.6 K
12 Ağu 2025
-15.6 K
-39.2 K
5 Ağu 2025
-39.2 K
-10.8 K
29 Tem 2025
-10.8 K
36.0 K
22 Tem 2025
36.0 K
15.3 K
15 Tem 2025
15.3 K
38.1 K
8 Tem 2025
38.1 K
41.3 K
1 Tem 2025
41.3 K
55.9 K
24 Haz 2025
55.9 K
85.2 K
17 Haz 2025
85.2 K
70.4 K
10 Haz 2025
70.4 K
59.9 K
3 Haz 2025
59.9 K
72.6 K
27 May 2025
72.6 K
47.9 K
20 May 2025
47.9 K
65.2 K
13 May 2025
65.2 K
49.4 K
6 May 2025
49.4 K
59.5 K
29 Nis 2025
59.5 K
55.7 K
22 Nis 2025
55.7 K
50.2 K
15 Nis 2025
50.2 K
-16.8 K
8 Nis 2025
-16.8 K
-3.5 K
1 Nis 2025
-3.5 K
-14.4 K
25 Mar 2025
-14.4 K
-8.3 K
18 Mar 2025
-8.3 K
-12.1 K
11 Mar 2025
-12.1 K
-34.3 K
4 Mar 2025
-34.3 K
-10.6 K
25 Şub 2025
-10.6 K
-5.6 K
18 Şub 2025
-5.6 K
6.8 K
11 Şub 2025
6.8 K
37.2 K
4 Şub 2025
37.2 K
31.4 K
28 Oca 2025
31.4 K
18.5 K
21 Oca 2025
18.5 K
14.5 K
14 Oca 2025
14.5 K
-50.0 K
7 Oca 2025
-50.0 K
-104.9 K
24 Ara 2024
-104.9 K
-109.3 K
17 Ara 2024
-109.3 K
-86.2 K
10 Ara 2024
-86.2 K
-98.5 K
3 Ara 2024
-98.5 K
-105.9 K
26 Kas 2024
-105.9 K
-86.3 K
19 Kas 2024
-86.3 K
-77.1 K
12 Kas 2024
-77.1 K
-89.0 K
5 Kas 2024
-89.0 K
-92.1 K
29 Eki 2024
-92.1 K
-78.3 K
22 Eki 2024
-78.3 K
-65.4 K
15 Eki 2024
-65.4 K
-51.2 K
8 Eki 2024
-51.2 K
-73.7 K
1234567
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod