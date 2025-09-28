Ekonomik Takvim
Japonyalıların Yabancı Tahvil Yatırımları (Japan Foreign Bond Investment)
|Düşük
|¥817.2 B
|
¥1479.7 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
¥817.2 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Yabancı tahvil yatırımları, Japonya'nın kamu sektörü tarafından yabancı tahvillere yapılan toplam yatırım miktarıdır (Japon yeni cinsinden). Rapor, Japonya Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen işlemleri içermez. Endeks haftalık olarak yayınlanır ve iç piyasadan finansal çıkışları gösterir.
Diğer ülkelerin faiz oranları Japonya ile karşılaştırıldığında, denizaşırı ülkelerdeki birçok ülke Japonya'dan daha yüksek faiz oranlarına sahiptir. Büyük hacimli çıkışlar bu gerçekle bağlantılıdır.
Pozitif fark, ülke sakinlerinin net yabancı menkul kıymet satışını (sermaye girişi), negatif fark ise ülke sakinlerinin net yabancı menkul kıymet alımını (sermaye çıkışı) gösterir. Net veriler, sermaye girişi ve çıkışı arasındaki farkı gösterir.
Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması, JPY fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir, tersine gösterge değerinin beklenen değerden daha düşük olması da JPY fiyatlarını olumsuz olarak etkileyebilir. Bununla birlikte, Japon yeni, yurt içi göstergelerden ziyade dış göstergelerden daha fazla etkilenme eğilimindedir.
Son değerler:
açıklanan veri
"Japonyalıların Yabancı Tahvil Yatırımları (Japan Foreign Bond Investment)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
