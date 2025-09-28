TakvimBölümler

CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Amerika Emtia Vadeli İşlemleri Komisyonu (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Sektör:
Piyasa
Orta 23.4 K
17.8 K
Açıklanan Beklenti
Önceki
23.4 K
Açıklanan Beklenti
Önceki
Emtia Vadeli İşlem Kontratları Ticaret Komisyonu (CFTC) Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonları haftalık raporu, piyasada mevcut olan ve ticari olmayan (spekülatif) ticaret adamları tarafından açılan alım ve satım Nasdaq 100 vadeli pozisyonlarının toplam hacimleri arasındaki farkı yansıtmaktadır. Veriler, ağırlıklı olarak Chicago ve New York borsalarının vadeli işlem piyasalarındaki katılımcılar tarafından tutulan pozisyonlara karşılık gelmektedir. Bu nedenle gösterge, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki net Nasdaq 100 alış pozisyonudur.

Son değerler:

açıklanan veri

"CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
23 Eyl 2025
23.4 K
17.8 K
16 Eyl 2025
17.8 K
25.5 K
9 Eyl 2025
25.5 K
15.4 K
2 Eyl 2025
15.4 K
36.1 K
26 Ağu 2025
36.1 K
33.8 K
19 Ağu 2025
33.8 K
42.3 K
12 Ağu 2025
42.3 K
33.8 K
5 Ağu 2025
33.8 K
35.0 K
29 Tem 2025
35.0 K
30.7 K
22 Tem 2025
30.7 K
34.9 K
15 Tem 2025
34.9 K
31.2 K
8 Tem 2025
31.2 K
27.1 K
1 Tem 2025
27.1 K
16.5 K
24 Haz 2025
16.5 K
15.7 K
17 Haz 2025
15.7 K
17.7 K
10 Haz 2025
17.7 K
14.7 K
3 Haz 2025
14.7 K
17.0 K
27 May 2025
17.0 K
14.5 K
20 May 2025
14.5 K
19.5 K
13 May 2025
19.5 K
32.8 K
6 May 2025
32.8 K
30.9 K
29 Nis 2025
30.9 K
37.7 K
22 Nis 2025
37.7 K
31.8 K
15 Nis 2025
31.8 K
24.3 K
8 Nis 2025
24.3 K
15.2 K
1 Nis 2025
15.2 K
8.7 K
25 Mar 2025
8.7 K
23.0 K
18 Mar 2025
23.0 K
22.7 K
11 Mar 2025
22.7 K
21.8 K
4 Mar 2025
21.8 K
25.8 K
25 Şub 2025
25.8 K
9.8 K
18 Şub 2025
9.8 K
13.4 K
11 Şub 2025
13.4 K
19.0 K
4 Şub 2025
19.0 K
30.7 K
28 Oca 2025
30.7 K
18.5 K
21 Oca 2025
18.5 K
10.5 K
14 Oca 2025
10.5 K
18.8 K
7 Oca 2025
18.8 K
27.2 K
24 Ara 2024
27.2 K
36.1 K
17 Ara 2024
36.1 K
35.6 K
10 Ara 2024
35.6 K
29.7 K
3 Ara 2024
29.7 K
19.5 K
26 Kas 2024
19.5 K
19.8 K
19 Kas 2024
19.8 K
16.4 K
12 Kas 2024
16.4 K
16.1 K
5 Kas 2024
16.1 K
5.1 K
29 Eki 2024
5.1 K
2.7 K
22 Eki 2024
2.7 K
1.4 K
15 Eki 2024
1.4 K
13.3 K
8 Eki 2024
13.3 K
16.1 K
1234567
