Ekonomik Takvim
Credit Suisse İsviçre Ekonomik Beklentiler (Credit Suisse Switzerland Economic Expectations)
|Düşük
|N/D
|
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Credit Suisse Ekonomik Öngörüler, uzmanların önemli küresel finansal piyasalarla ilgili tahminlerini yansıtır. Endeks; 300 banka, sigorta şirketi ve finans departmanı temsilcisinin katıldığı ankete dayanılarak hesaplanmaktadır. Anket katılımcıları; euro bölgesi, Almanya, Japonya, ABD, Büyük Britanya, Fransa ve İtalya'daki ekonomik durum, enflasyon seviyesi, faiz oranları, borsalar ve döviz kurlarına ilişkin altı aylık görüşlerini ve yanı sıra petrol fiyatlarına ilişkin beklentilerini ifade ederler. Göstergede artış İsviçre frangı fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Credit Suisse İsviçre Ekonomik Beklentiler (Credit Suisse Switzerland Economic Expectations)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
