Mayıs 2003'ten bu yana, Avrupa Komisyonu, euro bölgesi, Avrupa Birliği (AB) ve AB'ye aday ülkelerdeki tüketicilerin görüşleri ve enflasyon beklentileri hakkında doğrudan nicel veriler toplamak adına tüketici anketleri gerçekleştirir. Sadece politika belirlemek amacıyla anketler yürütülmez, aynı zamanda anketler tüketicilerin beklentilerine dayalı veriler içerdiğinden, olası enflasyon değerlerinin daha erken elde edilmesine olanak sağlar. Geleneksel tüketici fiyat endeksi, gelecekteki enflasyonu değil, yalnızca mevcut enflasyonu hesaplar. Rastgele seçilen 40.000'den fazla tüketicinin öznel tahmin verileri eğitim, yaş, gelir, bölge ve cinsiyete gibi faktörlerin etkisi altında olsa da, öznel değerlendirmelerdeki olası hatalar bir dereceye kadar matematiksel olarak düzeltilebilir, bu da anket verilerini AB'nin ekonomik analizi, Ekonomik ve Parasal Birliğin ekonomik beklentilerinin ve aday ülkelerin ekonomik kalkınmasının izlenmesi adına vazgeçilmez hale getirir. Veriler, altı aylık ekonomik tahminler ve konjonktürel gelişmelerin analizi (örneğin, pivot noktalarının belirlenmesi) için ve ECB ve OECD dahil olmak üzere birkaç farklı Komisyon hizmeti tarafından kullanılır.

Anketler ayın ilk yarısında yapılır ve ayın son günü yayınlanır. Katılımcılardan altı olası seçenek arasından seçim yaparak mevcut ve bekledikleri fiyat değişikliklerini değerlendirmeleri istenir: hızlı şekilde, orta hızda veya hafif şekilde yükseliyor, sabit, düşüyor veya bilmiyorum.

Yayınlanan rakamların etkisi büyük ölçüde mevcut ekonomik ortama bağlıdır. Çok yüksek enflasyon, ECB'nin faiz oranlarını yükseltmesine neden olabilir ve bu da para biriminde artışa yol açabilir. Bununla birlikte, zor ekonomik koşullarda, yükselen enflasyon, durgunluğu daha da derinleştirebilir ve bu da para birimini aşağı çekebilir.

Son değerler: