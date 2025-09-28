TakvimBölümler

Avrupa Birliği Tüketici Fiyat Beklentileri (European Union Consumer Price Expectations)

Ülke:
Avrupa Birliği
EUR, Euro
Kaynak:
Avrupa Komisyonu (European Commission)
Sektör:
Tüketici
Yüksek 25.9
25.1
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
18.9
25.9
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Mayıs 2003'ten bu yana, Avrupa Komisyonu, euro bölgesi, Avrupa Birliği (AB) ve AB'ye aday ülkelerdeki tüketicilerin görüşleri ve enflasyon beklentileri hakkında doğrudan nicel veriler toplamak adına tüketici anketleri gerçekleştirir. Sadece politika belirlemek amacıyla anketler yürütülmez, aynı zamanda anketler tüketicilerin beklentilerine dayalı veriler içerdiğinden, olası enflasyon değerlerinin daha erken elde edilmesine olanak sağlar. Geleneksel tüketici fiyat endeksi, gelecekteki enflasyonu değil, yalnızca mevcut enflasyonu hesaplar. Rastgele seçilen 40.000'den fazla tüketicinin öznel tahmin verileri eğitim, yaş, gelir, bölge ve cinsiyete gibi faktörlerin etkisi altında olsa da, öznel değerlendirmelerdeki olası hatalar bir dereceye kadar matematiksel olarak düzeltilebilir, bu da anket verilerini AB'nin ekonomik analizi, Ekonomik ve Parasal Birliğin ekonomik beklentilerinin ve aday ülkelerin ekonomik kalkınmasının izlenmesi adına vazgeçilmez hale getirir. Veriler, altı aylık ekonomik tahminler ve konjonktürel gelişmelerin analizi (örneğin, pivot noktalarının belirlenmesi) için ve ECB ve OECD dahil olmak üzere birkaç farklı Komisyon hizmeti tarafından kullanılır.

Anketler ayın ilk yarısında yapılır ve ayın son günü yayınlanır. Katılımcılardan altı olası seçenek arasından seçim yaparak mevcut ve bekledikleri fiyat değişikliklerini değerlendirmeleri istenir: hızlı şekilde, orta hızda veya hafif şekilde yükseliyor, sabit, düşüyor veya bilmiyorum.

Yayınlanan rakamların etkisi büyük ölçüde mevcut ekonomik ortama bağlıdır. Çok yüksek enflasyon, ECB'nin faiz oranlarını yükseltmesine neden olabilir ve bu da para biriminde artışa yol açabilir. Bununla birlikte, zor ekonomik koşullarda, yükselen enflasyon, durgunluğu daha da derinleştirebilir ve bu da para birimini aşağı çekebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Avrupa Birliği Tüketici Fiyat Beklentileri (European Union Consumer Price Expectations)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
25.9
33.1
25.1
Tem 2025
25.1
18.0
21.3
Haz 2025
21.2
17.0
23.6
May 2025
23.6
34.2
29.4
Nis 2025
29.6
26.4
24.5
Mar 2025
24.4
24.2
21.4
Şub 2025
21.1
21.2
20.2
Oca 2025
20.2
17.8
21.2
Ara 2024
21.0
15.7
17.8
Kas 2024
17.7
12.1
13.5
Eki 2024
13.3
11.7
11.0
Eyl 2024
10.9
11.9
11.3
Ağu 2024
11.3
12.2
11.3
Tem 2024
11.2
14.4
13.1
Haz 2024
13.1
16.1
12.5
May 2024
12.5
10.3
11.6
Nis 2024
11.6
8.2
12.3
Mar 2024
12.3
15.3
15.4
Şub 2024
15.5
14.7
12.0
Oca 2024
11.9
15.0
10.5
Ara 2023
10.5
18.0
9.3
Kas 2023
9.3
16.8
11.3
Eki 2023
11.4
14.2
12.0
Eyl 2023
12.0
10.4
9.1
Ağu 2023
9.0
8.6
4.9
Tem 2023
4.8
9.8
6.0
Haz 2023
6.1
11.6
12.1
May 2023
12.2
11.9
15.0
Nis 2023
15.1
12.4
18.8
Mar 2023
18.9
13.2
17.7
Şub 2023
17.7
17.4
17.8
Oca 2023
17.7
24.5
23.2
Ara 2022
23.7
30.4
29.9
Kas 2022
30.1
34.6
37.3
Eki 2022
37.4
36.9
41.2
Eyl 2022
41.3
39.0
37.0
Ağu 2022
36.8
43.8
42.7
Tem 2022
42.8
45.4
42.6
Haz 2022
42.6
49.5
45.5
May 2022
45.6
57.0
50.0
Nis 2022
50.0
66.7
62.9
Mar 2022
59.8
39.1
37.7
Şub 2022
37.7
35.0
38.4
Oca 2022
38.4
33.2
36.6
Ara 2021
36.6
42.3
39.3
Kas 2021
39.3
40.3
40.0
Eki 2021
40.0
31.8
33.1
Eyl 2021
33.1
31.8
31.1
Ağu 2021
31.1
33.8
30.0
Tem 2021
30.0
27.3
27.1
123
