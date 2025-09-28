Ekonomik Takvim
Çin Sanayi Kârı (Mevcut Yılın Başından Günümüze Olan Değişim) (Yıllık) (China Industrial Profit Year to Date y/y)
|Düşük
|0.9%
|
-1.7%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
0.9%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Sanayi Kârı YTD (Yıllık), mevcut yılın başından günümüze Çin sanayi sektörü şirketlerinin kârının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla değişimini yüzde olarak yansıtır. Beklenenden daha yüksek değerler yuan fiyatları olumlu yönde etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
"Çin Sanayi Kârı (Mevcut Yılın Başından Günümüze Olan Değişim) (Yıllık) (China Industrial Profit Year to Date y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
