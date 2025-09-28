Ekonomik Takvim
NAV Norveç İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (NAV Norway Unemployment Rate n.s.a.)
|Düşük
|2.2%
|2.1%
|
2.2%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|2.1%
|
2.2%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
NAV İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış), halihazırda işsiz olanların toplam sivil iş gücüne oranını yansıtır. İşsizlik verileri, iş arayanlar tarafından NAV'a gönderilen resmi iş başvurularına dayanmaktadır.
İşsizliğin artması, bireylerin gelirlerinde bir azalmaya ve dolayısıyla tüketici faaliyetinde bir azalmaya yol açmaktadır. Aynı zamanda hükümet bütçesi üzerindeki baskıyı da arttırmaktadır. Bu nedenle, beklenenden daha yüksek değerler NOK fiyatları için olumsuz olarak görülür.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"NAV Norveç İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (NAV Norway Unemployment Rate n.s.a.)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
