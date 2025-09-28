Ekonomik Takvim
Avustralya Merkez Bankası (RBA) Özel Sektör Kredileri (Aylık) (Reserve Bank of Australia (RBA) Private Sector Credit m/m)
|Düşük
|0.7%
|0.6%
|
0.6%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.6%
|
0.7%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Avustralya Merkez Bankası (RBA) Özel Sektör Kredileri (Aylık), söz konusu aydaki bireylere ve şirketlere verilen kredi miktarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır.
Hanehalklarına ve özel işletmelere verilen krediler, ülkenin bankacılık sektörünün gelişmişlik düzeyini, tüketici refahını ve kısmen Avustralya'nın perakende satışlarını karakterize eder. Bu gösterge öngörücü değildir: insanlar genellikle faiz oranı düştüğünde veya işgücü piyasası büyüdüğünde (hanehalkları gelecekteki gelirlerine daha fazla güvenir hale geldiğinde) daha fazla kredi kullanır. Bu rakam nadiren ayrı bir gösterge olarak yorumlanır, genellikle tüketici harcamaları, ücretler, bankacılık sektörünün gelişimi gibi diğer göstergelerle birlikte analiz edilir.
Genel olarak, Avustralya'daki özel sektör kredilerinin sayısındaki artış, ekonomik aktivitede bir artışa işaret ettiğinden, Avustralya doları için olumlu olarak görülür.
"Avustralya Merkez Bankası (RBA) Özel Sektör Kredileri (Aylık) (Reserve Bank of Australia (RBA) Private Sector Credit m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
