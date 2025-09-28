Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Çeyreklik) (United States Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Yüksek
|3.8%
|3.3%
|
3.3%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|3.1%
|
3.8%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla q/q (GSYİH), bir önceki çeyreğe göre, ABD'de üretilen tüm mal ve hizmetlerin, bir önceki ürünle karşılaştırıldığında, mal ve hizmetlerin üretimde kullanılan fiyatının bir parasal değerlemesidir.
GSYİH hesaplama denklemi, tüketici harcamalarını, devlet harcamalarını, tüm yatırımların tutarını (faaliyetler için sermaye harcamaları dahil) ve ülkenin toplam net ihracatını içerir.
GSYİH, ülke ekonomisinin ve nüfusun yaşam standartlarının göstergesidir. Düzenli bir enflasyon ayarı, mevcut değerin bir önceki ile geçerli bir karşılaştırmasını sağlar. Böylece, ülkenin GSYİH'sı bir önceki yılın veya çeyreğin yüzdesi olarak gösterilebilir. Bu ekonomik büyüme oranını ölçmek için kullanışlıdır.
GSYİH büyümesi dolar kurları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Amerika Birleşik Devletleri Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Çeyreklik) (United States Gross Domestic Product (GDP) q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın