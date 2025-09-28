Gayri Safi Yurt İçi Hasıla q/q (GSYİH), bir önceki çeyreğe göre, ABD'de üretilen tüm mal ve hizmetlerin, bir önceki ürünle karşılaştırıldığında, mal ve hizmetlerin üretimde kullanılan fiyatının bir parasal değerlemesidir.

GSYİH hesaplama denklemi, tüketici harcamalarını, devlet harcamalarını, tüm yatırımların tutarını (faaliyetler için sermaye harcamaları dahil) ve ülkenin toplam net ihracatını içerir.

GSYİH, ülke ekonomisinin ve nüfusun yaşam standartlarının göstergesidir. Düzenli bir enflasyon ayarı, mevcut değerin bir önceki ile geçerli bir karşılaştırmasını sağlar. Böylece, ülkenin GSYİH'sı bir önceki yılın veya çeyreğin yüzdesi olarak gösterilebilir. Bu ekonomik büyüme oranını ölçmek için kullanışlıdır.

GSYİH büyümesi dolar kurları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler: