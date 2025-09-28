Avustralya Merkez Bankası (RBA) Emtia Fiyatları Endeksi (Yıllık), söz konusu aydaki emtia fiyatlarının ağırlıklı ortalamasının bir önceki aya göre değişimini yansıtır.

Endeks hesaplaması için kullanılan değerlerin her birine, baz alınan dönem için toplam ihracat hacmindeki önemini yansıtan belirli bir ağırlık verilir. Çeşitli emtia kalemlerinin ağırlıkları yıllık olarak güncellenmekte ve önceki iki mali yıla ait ihracat değerlerine göre hesaplanır. Mevcut baz dönem 2011/2012 olarak belirlenmiştir; o yıllar için endeks kriteri 100'e eşittir.

Mevcut liste, Avustralya tarafından ihraç edilen ve ülkenin ihracat kazançlarının yaklaşık %90'ını oluşturan 20'den fazla ürünü içerir. Avustralya Merkez Bankası, tüm ana pozisyonları yansıtmasını sağlamak için endeks bileşenlerini düzenli olarak revize eder. Liste yaklaşık her beş yılda bir revize edilir. Hesaplamalar, Avustralya İstatistik Bürosu tarafından sağlanan sözleşme ve spot fiyatların ağırlıklı ortalama değerlerine dayanır.

Avustralya ihracat tipi bir ekonomiye sahiptir. Gelişimi büyük ölçüde demir cevherinden gıdaya (et, süt, bitkisel ürünler) kadar ana hammaddelerin ihracat fiyatlarına bağlıdır. Fiyat değişikliği, ülkedeki nakit akışları ve ekonomik faaliyetler üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, emtia endeksindeki artış Avustralya doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler: