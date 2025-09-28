TakvimBölümler

Avustralya Merkez Bankası (RBA) Emtia Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Reserve Bank of Australia (RBA) Index of Commodity Prices y/y)

Ülke:
Avustralya
AUD, Avustralya doları
Kaynak:
Avustralya Merkez Bankası (Reserve Bank of Australia)
Sektör:
Fiyatlar
Düşük -4.3% -9.2%
-9.7%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
-2.0%
-4.3%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Avustralya Merkez Bankası (RBA) Emtia Fiyatları Endeksi (Yıllık), söz konusu aydaki emtia fiyatlarının ağırlıklı ortalamasının bir önceki aya göre değişimini yansıtır.

Endeks hesaplaması için kullanılan değerlerin her birine, baz alınan dönem için toplam ihracat hacmindeki önemini yansıtan belirli bir ağırlık verilir. Çeşitli emtia kalemlerinin ağırlıkları yıllık olarak güncellenmekte ve önceki iki mali yıla ait ihracat değerlerine göre hesaplanır. Mevcut baz dönem 2011/2012 olarak belirlenmiştir; o yıllar için endeks kriteri 100'e eşittir.

Mevcut liste, Avustralya tarafından ihraç edilen ve ülkenin ihracat kazançlarının yaklaşık %90'ını oluşturan 20'den fazla ürünü içerir. Avustralya Merkez Bankası, tüm ana pozisyonları yansıtmasını sağlamak için endeks bileşenlerini düzenli olarak revize eder. Liste yaklaşık her beş yılda bir revize edilir. Hesaplamalar, Avustralya İstatistik Bürosu tarafından sağlanan sözleşme ve spot fiyatların ağırlıklı ortalama değerlerine dayanır.

Avustralya ihracat tipi bir ekonomiye sahiptir. Gelişimi büyük ölçüde demir cevherinden gıdaya (et, süt, bitkisel ürünler) kadar ana hammaddelerin ihracat fiyatlarına bağlıdır. Fiyat değişikliği, ülkedeki nakit akışları ve ekonomik faaliyetler üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, emtia endeksindeki artış Avustralya doları fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Avustralya Merkez Bankası (RBA) Emtia Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Reserve Bank of Australia (RBA) Index of Commodity Prices y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
-4.3%
-9.2%
-9.7%
Tem 2025
-9.0%
-8.9%
-10.0%
Haz 2025
-8.7%
-7.6%
-9.4%
May 2025
-7.7%
-3.5%
-7.1%
Nis 2025
-6.1%
-3.9%
-7.2%
Mar 2025
-6.5%
-8.6%
-8.8%
Şub 2025
-8.2%
-17.8%
-10.7%
Oca 2025
-11.9%
-5.8%
-10.4%
Ara 2024
-10.7%
-16.6%
-10.8%
Kas 2024
-11.8%
-6.7%
-9.3%
Eki 2024
-7.8%
-6.6%
-10.8%
Eyl 2024
-10.1%
-8.2%
-6.0%
Ağu 2024
-5.2%
2.0%
-4.2%
Tem 2024
-3.0%
-7.3%
-3.5%
Haz 2024
-4.1%
5.0%
-6.0%
May 2024
-4.2%
-15.6%
-12.1%
Nis 2024
-11.6%
-18.1%
-14.9%
Mar 2024
-15.3%
-14.0%
-15.3%
Şub 2024
-11.0%
-7.0%
-10.4%
Oca 2024
-10.4%
-5.6%
-11.2%
Ara 2023
-10.7%
-12.9%
-12.8%
Kas 2023
-10.5%
-24.7%
-15.9%
Eki 2023
-16.8%
-26.8%
-21.4%
Eyl 2023
-22.0%
-22.9%
Ağu 2023
-23.2%
-23.8%
Tem 2023
-23.5%
-19.0%
-21.5%
Haz 2023
-21.5%
-15.5%
-21.5%
May 2023
-22.2%
-25.7%
-19.2%
Nis 2023
-19.2%
-20.7%
-6.9%
Mar 2023
-9.1%
-9.3%
4.7%
Şub 2023
3.6%
-2.4%
11.0%
Oca 2023
10.6%
21.9%
14.1%
Ara 2022
15.6%
24.8%
19.6%
Kas 2022
19.1%
20.3%
31.6%
Eki 2022
22.4%
26.2%
31.9%
Eyl 2022
30.6%
21.4%
23.3%
Ağu 2022
21.7%
21.5%
10.3%
Tem 2022
14.1%
20.1%
29.2%
Haz 2022
24.3%
38.2%
34.7%
May 2022
30.4%
38.2%
40.3%
Nis 2022
39.9%
49.7%
39.6%
Mar 2022
40.9%
10.0%
34.0%
Şub 2022
16.7%
33.1%
22.2%
Oca 2022
25.3%
15.3%
28.7%
Ara 2021
25.7%
30.0%
36.7%
Kas 2021
36.2%
45.7%
42.8%
Eki 2021
40.7%
28.0%
36.8%
Eyl 2021
37.4%
46.9%
49.3%
Ağu 2021
50.3%
65.8%
62.3%
Tem 2021
59.9%
53.6%
50.1%
Kod