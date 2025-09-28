Ekonomik Takvim
Hong Kong Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Çeyreklik) (Hong Kong Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Düşük
|0.4%
|0.4%
|
0.4%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-0.8%
|
0.4%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
GSYİH (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki Hong Kong'da üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplam değerinin bir önceki çeyreğe kıyasla değişimini yansıtır. İthal mal ve hizmet fiyatları hesaplama dışı bırakılmıştır. Gösterge değerleri mevsimsellikten arındırılmıştır ve bu değerler yeni veriler gelirse revize edilebilir. GSYİH büyümesi, HKD fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Hong Kong Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Çeyreklik) (Hong Kong Gross Domestic Product (GDP) q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
