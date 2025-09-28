TakvimBölümler

Çin Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (China Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Çin
CNY, Çin yuanı
Kaynak:
Ulusal İstatistik Bürosu (National Bureau of Statistics)
Sektör:
İş
Orta 50.5
50.2
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
50.5
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Bileşik PMI, imalat ve hizmet sektörlerinde özel şirketlerin çalışma koşullarındaki değişikliklere ilişkin aylık bir özet rapordur. Gösterge hesaplaması, birkaç şirketin temsilcilerinin anketlerine dayanmaktadır. Her bir cevap, şirketin büyüklüğüne ve ait olduğu alt sektörün toplam üretimine veya hizmetlerine olan katkısına göre ağırlıklandırılır. Böylece, en büyük şirketler gösterge hesaplamasına daha büyük katkıda bulunurlar. Endeks, ülkede iş yapma koşullarını yansıtmaktadır. 50'nin üzerindeki değerlerin yuan fiyatları üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"Çin Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (China Composite Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
50.5
50.2
Tem 2025
50.2
50.7
Haz 2025
50.7
50.4
May 2025
50.4
50.2
Nis 2025
50.2
51.4
Mar 2025
51.4
51.1
Şub 2025
51.1
50.1
Oca 2025
50.1
52.2
Ara 2024
52.2
50.8
Kas 2024
50.8
50.8
Eki 2024
50.8
50.4
Eyl 2024
50.4
50.1
Ağu 2024
50.1
50.2
Tem 2024
50.2
50.5
Haz 2024
50.5
51.0
May 2024
51.0
51.7
Nis 2024
51.7
52.7
Mar 2024
52.7
50.9
Şub 2024
50.9
50.9
Oca 2024
50.9
50.3
Ara 2023
50.3
50.4
Kas 2023
50.4
50.7
Eki 2023
50.7
52.0
Eyl 2023
52.0
51.3
Ağu 2023
51.3
51.1
Tem 2023
51.1
52.3
Haz 2023
52.3
52.9
May 2023
52.9
54.4
Nis 2023
54.4
57.0
Mar 2023
57.0
56.4
Şub 2023
56.4
52.9
Oca 2023
52.9
42.6
Ara 2022
42.6
47.1
Kas 2022
47.1
49.0
Eki 2022
49.0
50.9
Eyl 2022
50.9
51.7
Ağu 2022
51.7
52.5
Tem 2022
52.5
54.1
Haz 2022
54.1
48.4
May 2022
48.4
42.7
Nis 2022
42.7
48.8
Mar 2022
48.8
51.2
Şub 2022
51.2
51.0
Oca 2022
51.0
52.2
Ara 2021
52.2
52.2
Kas 2021
52.2
50.8
Eki 2021
50.8
51.7
Eyl 2021
51.7
48.9
Ağu 2021
48.9
52.4
Tem 2021
52.4
52.9
123
