TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Germany Consumer Price Index (CPI) m/m)

Ülke:
Almanya
EUR, Euro
Kaynak:
Almanya Federal İstatistik Bürosu (Federal Statistical Office of Germany)
Sektör:
Fiyatlar
Orta N/D 0.1%
0.1%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), söz konusu dönemdeki özel hanehalklarının ve yabancı turistlerin Almanya'da paralarını harcadıkları gıda, araba, parça ve kira gibi tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarının bir döneme göre değişimini yansıtır. Enflasyonun, reel ekonomik büyümenin, ücret müzakerelerinin ve ulusal hesaplardaki ayarlamaların değerlendirilmesinde merkezi bir rol oynar.

Göstergeyi hesaplamak için, tüketici harcamalarını en doğru şekilde yansıtan 600 çeşit maldan oluşan bir tüketici sepeti dikkate alınır. Sepetin bileşimi her 5 yılda bir gözden geçirilir. Her ay, yerel fiyatları, merkezi verileri ve İnternet üzerindeki fiyatları içeren 300.000 fiyat manuel olarak toplanır. 600 çeşit malın her biri, yaklaşık 60.000 tüketicinin harcama payları ile ağırlıklandırılır ve sonrasında ortalama değere dönüştürülür.

Endeks, değerdeki yüzde değişim olarak hesaplanır. Tüketici perspektifinden genel fiyat değişim oranı olarak yorumlanabilir ve aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
( 100 * yeni endeks değeri / eski endeks değeri ) - 100

Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık), söz konusu aydaki fiyatların bir önceki aya göre yüzde olarak değişimini yansıtır.

Tüketici Fiyat Endeksi, enflasyonu ve parasal istikrarı değerlendirmek adına önemli bir araçtır ve ücret müzakereleri için bir ölçüt görevi görür ve yarıca GSYİH hesaplamalarına da dahil edilir. Endeksin artışı, genellikle para birimi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Germany Consumer Price Index (CPI) m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
N/D
0.1%
0.1%
Ağu 2025 başlangıç
0.1%
0.4%
0.3%
Tem 2025
0.3%
0.3%
0.3%
Tem 2025 başlangıç
0.3%
-0.1%
0.0%
Haz 2025
0.0%
0.0%
0.0%
Haz 2025 başlangıç
0.0%
0.0%
0.1%
May 2025
0.1%
0.1%
0.1%
May 2025 başlangıç
0.1%
0.4%
0.4%
Nis 2025
0.4%
0.4%
0.4%
Nis 2025 başlangıç
0.4%
0.2%
0.3%
Mar 2025
0.3%
0.3%
0.3%
Mar 2025 başlangıç
0.3%
0.0%
0.4%
Şub 2025
0.4%
0.4%
0.4%
Şub 2025 başlangıç
0.4%
-0.1%
-0.2%
Oca 2025
-0.2%
-0.2%
-0.2%
Oca 2025 başlangıç
-0.2%
0.1%
0.4%
Ara 2024
0.4%
0.4%
0.4%
Ara 2024 başlangıç
0.4%
0.2%
-0.2%
Kas 2024
-0.2%
-0.2%
-0.2%
Kas 2024 başlangıç
-0.2%
0.1%
0.4%
Eki 2024
0.4%
0.4%
0.4%
Eki 2024 başlangıç
0.4%
0.0%
0.0%
Eyl 2024
0.0%
0.0%
0.0%
Eyl 2024 başlangıç
0.0%
-0.3%
-0.1%
Ağu 2024
-0.1%
-0.1%
-0.1%
Ağu 2024 başlangıç
-0.1%
0.4%
0.3%
Tem 2024
0.3%
0.3%
0.3%
Tem 2024 başlangıç
0.3%
0.0%
0.1%
Haz 2024
0.1%
0.1%
0.1%
Haz 2024 başlangıç
0.1%
0.1%
0.1%
May 2024
0.1%
0.1%
0.1%
May 2024 başlangıç
0.1%
0.3%
0.5%
Nis 2024
0.5%
0.5%
0.5%
Nis 2024 başlangıç
0.5%
0.2%
0.4%
Mar 2024
0.4%
0.4%
0.4%
Mar 2024 başlangıç
0.4%
0.3%
0.4%
Şub 2024
0.4%
0.4%
0.4%
Şub 2024 başlangıç
0.4%
0.1%
0.2%
Oca 2024
0.2%
0.2%
0.2%
Oca 2024 başlangıç
0.2%
0.3%
0.1%
Ara 2023
0.1%
0.1%
0.1%
Ara 2023 başlangıç
0.1%
-0.2%
-0.4%
Kas 2023
-0.4%
-0.4%
-0.4%
Kas 2023 başlangıç
-0.4%
-0.1%
0.0%
Eki 2023
0.0%
0.0%
0.0%
Eki 2023 başlangıç
0.0%
0.3%
0.3%
Eyl 2023
0.3%
0.3%
0.3%
Eyl 2023 başlangıç
0.3%
0.5%
0.3%
Ağu 2023
0.3%
0.3%
0.3%
Ağu 2023 başlangıç
0.3%
0.3%
0.3%
123456789
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod