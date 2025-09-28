TakvimBölümler

SIPPM Singapur Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (SIPMM Singapore Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Singapur
SGD, Singapur doları
Kaynak:
Singapur Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Enstitüsü (Singapore Institute of Purchasing and Materials Management)
Sektör:
İş
Düşük 49.9
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
48.7
49.9
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
SIPMM Singapur PMI, söz konusu ayda Singapur imalat sektöründeki faaliyet seviyesini yansıtır. Gösterge, 150'den fazla şirketin temsilcilerinin katıldığı ankete dayanmaktadır. 50'nin üzerindeki değerler ekonomik büyümeyi gösterirken, 50'nin altındaki değerler düşüşe işaret eder. Beklenenden daha yüksek değerler Singapur doları fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"SIPPM Singapur Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (SIPMM Singapore Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
49.9
Tem 2025
N/D
48.1
47.0
Haz 2025
47.0
49.8
49.7
May 2025
49.7
50.0
49.6
Nis 2025
49.6
50.6
50.6
Mar 2025
50.6
50.7
50.7
Şub 2025
50.7
50.9
50.9
Oca 2025
50.9
51.1
51.1
Ara 2024
51.1
51.0
51.0
Kas 2024
51.0
51.1
51.0
Eki 2024
51.0
50.9
51.0
Eyl 2024
51.0
50.6
50.7
Ağu 2024
50.7
50.4
50.4
Tem 2024
50.4
50.4
50.4
Haz 2024
50.4
50.5
50.6
May 2024
50.6
49.9
50.7
Nis 2024
50.7
49.8
50.7
Mar 2024
50.7
49.7
50.6
Şub 2024
50.6
49.5
50.5
Oca 2024
50.5
49.4
50.5
Ara 2023
50.5
50.1
50.2
Kas 2023
50.2
52.4
50.1
Eki 2023
50.1
45.8
47.6
Eyl 2023
47.6
50.1
50.0
Ağu 2023
50.0
49.7
49.7
Tem 2023
49.7
50.0
49.7
Haz 2023
49.7
49.5
49.5
May 2023
49.5
49.5
49.7
Nis 2023
49.7
49.7
49.9
Mar 2023
49.9
50.2
50.0
Şub 2023
50.0
49.8
49.8
Oca 2023
49.8
49.7
49.7
Ara 2022
49.7
50.0
49.8
Kas 2022
49.8
49.6
49.7
Eki 2022
49.7
50.0
49.9
Eyl 2022
49.9
50.1
50.0
Ağu 2022
50.0
49.9
50.1
Tem 2022
50.1
50.1
50.3
Haz 2022
50.3
50.4
50.4
May 2022
50.4
50.7
50.3
Nis 2022
50.3
50.2
50.1
Mar 2022
50.1
49.8
50.2
Şub 2022
50.2
50.6
50.6
Oca 2022
50.6
50.8
50.7
Ara 2021
50.7
50.5
50.6
Kas 2021
50.6
50.9
50.8
Eki 2021
50.8
50.6
50.8
Eyl 2021
50.8
50.7
50.9
Ağu 2021
50.9
51.3
51.0
Tem 2021
51.0
50.9
50.8
1234
Raporu dışa aktar

