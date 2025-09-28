Ekonomik Takvim
Enerji Bilgi İdaresi (EIA) Distilat Yakıt Üretim Değişimi, geçen hafta boyunca ABD rafinasyonunun yoğunluğunu göstermektedir. Distile yakıt ve yağlar, geleneksel damıtma işlemlerinde üretilen fraksiyonlardan birini içerir. Çeşitli tiplerde dizel yakıtlar ve yakıt yağları içerir.
Damıtık yakıt üretiminde yapılan bir değişiklik, ABD'deki petrol tüketiminin ne kadar yoğun olduğunun bir göstergesidir.
"EIA Amerika Birleşik Devletleri Distile Yakıt Üretimi Değişimi (EIA United States Distillate Fuel Production Change)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
