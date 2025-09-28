TakvimBölümler

S&P Global Fransa İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global France Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Fransa
EUR, Euro
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Orta N/D 50.0
50.4
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Markit İmalat PMI, söz konusu aydaki Fransız sanayi sektöründe iş koşullarının bir önceki aya kıyasla değişiminin göstergesidir. Gösterge, imalat sektörünün özel şirketlerinde çalışan satın alma yöneticilerinin aylık anketlerine dayanmaktadır. Katılımcılarla üretim, yeni siparişler, tedarikçi teslimatları, envanter seviyeleri ve istihdam ortamı dahil olmak üzere beş ana parametreyle ilgili olarak görüşme yapılmaktadır. Endeks, imalat sektöründe iş yapma koşullarını yansıtır ve sanayinin durumunu karakterize eder. 50'nin üzerinde bir değer, imalat sektöründeki büyümeye işaret eder ve bu durum euro fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

"S&P Global Fransa İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global France Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025 başlangıç
N/D
50.0
50.4
Ağu 2025
50.4
49.9
49.9
Ağu 2025 başlangıç
49.9
47.7
48.2
Tem 2025
48.2
48.4
48.4
Tem 2025 başlangıç
48.4
47.0
48.1
Haz 2025
48.1
47.8
47.8
Haz 2025 başlangıç
47.8
48.8
49.8
May 2025
49.8
49.5
49.5
May 2025 başlangıç
49.5
48.2
48.7
Nis 2025
48.7
48.2
48.2
Nis 2025 başlangıç
48.2
48.4
48.5
Mar 2025
48.5
48.9
48.9
Mar 2025 başlangıç
48.9
45.1
45.8
Şub 2025
45.8
45.5
45.5
Şub 2025 başlangıç
45.5
43.9
45.0
Oca 2025
45.0
45.3
45.3
Oca 2025 başlangıç
45.3
42.1
41.9
Ara 2024
41.9
41.9
41.9
Ara 2024 başlangıç
41.9
44.4
43.1
Kas 2024
43.1
43.2
43.2
Kas 2024 başlangıç
43.2
44.2
44.5
Eki 2024
44.5
44.5
44.5
Eki 2024 başlangıç
44.5
43.6
44.6
Eyl 2024
44.6
44.0
44.0
Eyl 2024 başlangıç
44.0
44.7
43.9
Ağu 2024
43.9
42.1
42.1
Ağu 2024 başlangıç
42.1
44.9
44.0
Tem 2024
44.0
44.1
44.1
Tem 2024 başlangıç
44.1
44.1
45.4
Haz 2024
45.4
45.3
45.3
Haz 2024 başlangıç
45.3
44.5
46.4
May 2024
46.4
46.7
46.7
May 2024 başlangıç
46.7
44.8
45.3
Nis 2024
45.3
44.9
44.9
Nis 2024 başlangıç
44.9
43.7
46.2
Mar 2024
46.2
45.8
45.8
Mar 2024 başlangıç
45.8
46.1
47.1
Şub 2024
47.1
46.8
46.8
Şub 2024 başlangıç
46.8
43.2
43.1
Oca 2024
43.1
43.2
43.2
Oca 2024 başlangıç
43.2
41.7
42.1
Ara 2023
42.1
42.0
42.0
Ara 2023 başlangıç
42.0
42.7
42.9
Kas 2023
42.9
42.6
42.6
Kas 2023 başlangıç
42.6
42.7
42.8
Eki 2023
42.8
42.6
42.6
Eki 2023 başlangıç
42.6
43.9
44.2
Eyl 2023
44.2
43.6
43.6
Eyl 2023 başlangıç
43.6
46.2
46.0
Ağu 2023
46.0
46.4
46.4
1234567
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

