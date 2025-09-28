Ekonomik Takvim
Markit İmalat PMI, söz konusu aydaki Fransız sanayi sektöründe iş koşullarının bir önceki aya kıyasla değişiminin göstergesidir. Gösterge, imalat sektörünün özel şirketlerinde çalışan satın alma yöneticilerinin aylık anketlerine dayanmaktadır. Katılımcılarla üretim, yeni siparişler, tedarikçi teslimatları, envanter seviyeleri ve istihdam ortamı dahil olmak üzere beş ana parametreyle ilgili olarak görüşme yapılmaktadır. Endeks, imalat sektöründe iş yapma koşullarını yansıtır ve sanayinin durumunu karakterize eder. 50'nin üzerinde bir değer, imalat sektöründeki büyümeye işaret eder ve bu durum euro fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
"S&P Global Fransa İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global France Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
