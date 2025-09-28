TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

S&P Global/CIPS Birleşik Krallık İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Birleşik Krallık
GBP, İngiliz sterlini
Kaynak:
S&P Global/CIPS
Sektör:
İş
Orta N/D 46.4
47.0
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Markit/CIPS İmalat PMI, Markit tarafından Chartered Institute of Supply & Supply (CIPS) ile birlikte hesaplanır. Sanayi sektörünün durumunu karakterize eder.

Endeks, imalat sektöründeki satın alma yöneticilerinin anketlerine dayanarak hesaplanmaktadır. Yöneticiler, üretim geliştirme ve ekonomik ve finansal beklentileri ile ilgili bir takım soruları yanıtlarlar. Anket verileri genel ekonomik performansın önde gelen bir göstergesi olarak toplanır.

50'nin üzerinde bir değer, sektördeki büyümeyi işaret eder ve pound teklifleri üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"S&P Global/CIPS Birleşik Krallık İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025 başlangıç
N/D
46.4
47.0
Ağu 2025
47.0
47.3
47.3
Ağu 2025 başlangıç
47.3
48.2
48.0
Tem 2025
48.0
48.2
48.2
Tem 2025 başlangıç
48.2
47.6
47.7
Haz 2025
47.7
47.7
47.7
Haz 2025 başlangıç
47.7
46.7
46.4
May 2025
46.4
45.1
45.1
May 2025 başlangıç
45.1
45.8
45.4
Nis 2025
45.4
44.0
44.0
Nis 2025 başlangıç
44.0
44.2
44.9
Mar 2025
44.9
44.6
44.6
Mar 2025 başlangıç
44.6
45.7
46.9
Şub 2025
46.9
46.4
46.4
Şub 2025 başlangıç
46.4
48.3
48.3
Oca 2025
48.3
48.2
48.2
Oca 2025 başlangıç
48.2
46.5
47.0
Ara 2024
47.0
47.3
47.3
Ara 2024 başlangıç
47.3
47.9
48.0
Kas 2024
48.0
48.6
48.6
Kas 2024 başlangıç
48.6
50.2
49.9
Eki 2024
49.9
50.3
50.3
Eki 2024 başlangıç
50.3
52.1
51.5
Eyl 2024
51.5
51.5
51.5
Eyl 2024 başlangıç
51.5
53.2
52.5
Ağu 2024
52.5
52.5
52.5
Ağu 2024 başlangıç
52.5
50.3
52.1
Tem 2024
52.1
51.8
51.8
Tem 2024 başlangıç
51.8
52.6
50.9
Haz 2024
50.9
51.4
51.4
Haz 2024 başlangıç
51.4
50.5
51.2
May 2024
51.2
51.3
51.3
May 2024 başlangıç
51.3
50.0
49.1
Nis 2024
49.1
48.7
48.7
Nis 2024 başlangıç
48.7
50.0
50.3
Mar 2024
50.3
49.9
49.9
Mar 2024 başlangıç
49.9
47.4
47.5
Şub 2024
47.5
47.1
47.1
Şub 2024 başlangıç
47.1
47.4
47.0
Oca 2024
47.0
47.3
47.3
Oca 2024 başlangıç
47.3
46.4
46.2
Ara 2023
46.2
46.4
46.4
Ara 2023 başlangıç
46.4
46.9
47.2
Kas 2023
47.2
46.7
46.7
Kas 2023 başlangıç
46.7
44.9
44.8
Eki 2023
44.8
45.2
45.2
Eki 2023 başlangıç
45.2
45.3
44.3
Eyl 2023
44.3
44.2
44.2
Eyl 2023 başlangıç
44.2
42.2
43.0
Ağu 2023
43.0
42.5
42.5
123456
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod