Markit/CIPS İmalat PMI, Markit tarafından Chartered Institute of Supply & Supply (CIPS) ile birlikte hesaplanır. Sanayi sektörünün durumunu karakterize eder.

Endeks, imalat sektöründeki satın alma yöneticilerinin anketlerine dayanarak hesaplanmaktadır. Yöneticiler, üretim geliştirme ve ekonomik ve finansal beklentileri ile ilgili bir takım soruları yanıtlarlar. Anket verileri genel ekonomik performansın önde gelen bir göstergesi olarak toplanır.

50'nin üzerinde bir değer, sektördeki büyümeyi işaret eder ve pound teklifleri üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

