Ekonomik Takvim
S&P Global/CIPS Birleşik Krallık İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Orta
|N/D
|46.4
|
47.0
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Markit/CIPS İmalat PMI, Markit tarafından Chartered Institute of Supply & Supply (CIPS) ile birlikte hesaplanır. Sanayi sektörünün durumunu karakterize eder.
Endeks, imalat sektöründeki satın alma yöneticilerinin anketlerine dayanarak hesaplanmaktadır. Yöneticiler, üretim geliştirme ve ekonomik ve finansal beklentileri ile ilgili bir takım soruları yanıtlarlar. Anket verileri genel ekonomik performansın önde gelen bir göstergesi olarak toplanır.
50'nin üzerinde bir değer, sektördeki büyümeyi işaret eder ve pound teklifleri üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"S&P Global/CIPS Birleşik Krallık İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın