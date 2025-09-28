Ekonomik Takvim
The Conference Board Amerika Birleşik Devletleri İstihdam Eğilimleri Endeksi (The Conference Board United States Employment Trends Index)
|Düşük
|106.41
|108.58
|
107.13
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|104.91
|
106.41
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
CB İstihdam Trend Endeksi, istihdam koşullarındaki temel trendleri yansıtan sekiz iş gücü piyasası göstergesinin kümülatif değeridir:
- "İş bulmakta zorluk çeken" katılımcıların yüzdesi
- İşsizlik sigortası için ilk talepler
- Şu anda dolduramayacak pozisyona sahip firmaların yüzdesi
- Geçici yardım endüstrisi tarafından işe alınan çalışan sayısı
- Ekonomik nedenlerle yarı zamanlı çalışanların payı
- İş olanaklarının sayısı
- Sanayi Üretimi endeksi
- Gerçek üretim ve ticaret satışları
Beklenenden daha yüksek bir değer ABD doları için olumlu olarak görülürken, daha düşük değerler olumsuz olarak görülmektedir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"The Conference Board Amerika Birleşik Devletleri İstihdam Eğilimleri Endeksi (The Conference Board United States Employment Trends Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
