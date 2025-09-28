TakvimBölümler

The Conference Board Amerika Birleşik Devletleri İstihdam Eğilimleri Endeksi (The Conference Board United States Employment Trends Index)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Konferans Kurulu (The Conference Board)
Sektör:
İş Gücü
Düşük 106.41 108.58
107.13
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
104.91
106.41
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
CB İstihdam Trend Endeksi, istihdam koşullarındaki temel trendleri yansıtan sekiz iş gücü piyasası göstergesinin kümülatif değeridir:

  • "İş bulmakta zorluk çeken" katılımcıların yüzdesi
  • İşsizlik sigortası için ilk talepler
  • Şu anda dolduramayacak pozisyona sahip firmaların yüzdesi
  • Geçici yardım endüstrisi tarafından işe alınan çalışan sayısı
  • Ekonomik nedenlerle yarı zamanlı çalışanların payı
  • İş olanaklarının sayısı
  • Sanayi Üretimi endeksi
  • Gerçek üretim ve ticaret satışları

Beklenenden daha yüksek bir değer ABD doları için olumlu olarak görülürken, daha düşük değerler olumsuz olarak görülmektedir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"The Conference Board Amerika Birleşik Devletleri İstihdam Eğilimleri Endeksi (The Conference Board United States Employment Trends Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
106.41
108.58
107.13
Tem 2025
107.55
106.60
108.19
Haz 2025
107.83
106.29
107.83
May 2025
107.49
107.49
108.00
Nis 2025
107.57
108.67
108.41
Mar 2025
109.03
108.93
108.47
Şub 2025
108.56
109.22
109.45
Oca 2025
108.35
109.23
109.23
Ara 2024
109.70
109.25
109.45
Kas 2024
109.55
107.44
108.25
Eki 2024
107.66
108.14
107.58
Eyl 2024
108.48
108.63
109.54
Ağu 2024
109.04
109.19
108.71
Tem 2024
109.61
109.93
110.58
Haz 2024
110.27
110.71
111.04
May 2024
111.44
111.17
110.48
Nis 2024
111.25
112.09
112.16
Mar 2024
112.84
112.24
111.85
Şub 2024
112.29
112.52
113.18
Oca 2024
113.71
113.85
112.91
Ara 2023
113.15
113.66
112.48
Kas 2023
113.05
114.48
113.09
Eki 2023
114.16
113.92
114.63
Eyl 2023
114.66
114.30
114.16
Ağu 2023
113.02
114.97
114.71
Tem 2023
115.45
115.31
113.56
Haz 2023
114.31
116.26
115.53
May 2023
116.15
116.31
116.79
Nis 2023
116.18
117.37
115.51
Mar 2023
116.24
118.64
116.75
Şub 2023
118.29
117.66
118.14
Oca 2023
118.74
117.09
117.06
Ara 2022
116.31
118.73
117.14
Kas 2022
117.65
120.02
118.74
Eki 2022
119.57
119.78
120.73
Eyl 2022
120.17
118.63
118.48
Ağu 2022
119.06
118.63
118.20
Tem 2022
117.63
119.73
118.70
Haz 2022
119.38
120.14
118.88
May 2022
119.77
120.54
120.60
Nis 2022
120.18
120.05
120.78
Mar 2022
120.56
118.56
118.90
Şub 2022
119.18
117.26
118.15
Oca 2022
117.62
115.68
117.94
Ara 2021
116.63
113.45
115.64
Kas 2021
114.49
111.35
113.03
Eki 2021
112.23
110.40
109.68
Eyl 2021
110.35
110.12
110.68
Ağu 2021
110.37
109.85
109.89
Tem 2021
109.80
108.63
108.96
1234
