CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions)

Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Amerika Emtia Vadeli İşlemleri Komisyonu (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Piyasa
Orta 103.0 K
98.7 K
Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC) Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonları haftalık raporu, piyasada mevcut olan ve ticari olmayan (spekülatif) tüccarlar tarafından açılan toplam uzun ve kısa ham petrol pozisyonları hacmi arasındaki farkı yansıtır. Rapor yalnızca ABD vadeli işlem piyasalarını (Chicago ve New York Borsalar) içerir.

Bu nedenle gösterge, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki net ham petrol pozisyonunun hacmidir.

"CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar (CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
23 Eyl 2025
103.0 K
98.7 K
16 Eyl 2025
98.7 K
81.8 K
9 Eyl 2025
81.8 K
102.4 K
2 Eyl 2025
102.4 K
109.5 K
26 Ağu 2025
109.5 K
120.2 K
19 Ağu 2025
120.2 K
116.7 K
12 Ağu 2025
116.7 K
141.8 K
5 Ağu 2025
141.8 K
156.0 K
29 Tem 2025
156.0 K
153.3 K
22 Tem 2025
153.3 K
162.4 K
15 Tem 2025
162.4 K
209.4 K
8 Tem 2025
209.4 K
234.7 K
1 Tem 2025
234.7 K
233.0 K
24 Haz 2025
233.0 K
231.0 K
17 Haz 2025
231.0 K
191.9 K
10 Haz 2025
191.9 K
168.0 K
3 Haz 2025
168.0 K
165.7 K
27 May 2025
165.7 K
186.4 K
20 May 2025
186.4 K
185.3 K
13 May 2025
185.3 K
175.4 K
6 May 2025
175.4 K
177.2 K
29 Nis 2025
177.2 K
171.0 K
22 Nis 2025
171.0 K
146.4 K
15 Nis 2025
146.4 K
139.6 K
8 Nis 2025
139.6 K
167.7 K
1 Nis 2025
167.7 K
180.6 K
25 Mar 2025
180.6 K
166.8 K
18 Mar 2025
166.8 K
164.1 K
11 Mar 2025
164.1 K
154.8 K
4 Mar 2025
154.8 K
171.2 K
25 Şub 2025
171.2 K
197.6 K
18 Şub 2025
197.6 K
220.0 K
11 Şub 2025
220.0 K
230.3 K
4 Şub 2025
230.3 K
264.1 K
28 Oca 2025
264.1 K
298.8 K
21 Oca 2025
298.8 K
306.3 K
14 Oca 2025
306.3 K
279.6 K
7 Oca 2025
279.6 K
247.0 K
24 Ara 2024
247.0 K
230.0 K
17 Ara 2024
230.0 K
190.1 K
10 Ara 2024
190.1 K
201.5 K
3 Ara 2024
201.5 K
200.4 K
26 Kas 2024
200.4 K
193.9 K
19 Kas 2024
193.9 K
186.9 K
12 Kas 2024
186.9 K
196.1 K
5 Kas 2024
196.1 K
151.9 K
29 Eki 2024
151.9 K
173.7 K
22 Eki 2024
173.7 K
184.4 K
15 Eki 2024
184.4 K
190.6 K
8 Eki 2024
190.6 K
159.6 K
